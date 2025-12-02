便秘｜6旬漢自行灌腸致「直腸破裂」 醫生警告：腹膜炎嚴重恐致命

都市人生活節奏急促，飲食習慣不規律，「便秘」成為不少人的難言之隱。當排便不順時，有些人更會自行購買通便藥甚至嘗試自行灌腸解決。然而，胡亂灌腸隨時釀成大禍。台灣苗栗就發生一宗恐怖案例，一名65歲男子因長期便秘自行「通便」，結果因操作不當導致直腸破裂，糞便流入腹腔引發嚴重腹膜炎，險些喪命。



為了通便用「長管」硬塞 結果腸穿孔

該名65歲黃姓男子長期飽受便秘困擾，雖然日常依靠服用強力軟便劑協助排便，但效果逐漸減弱。每當兩、三天無法排便時，他便會自行進行灌腸。

事發前，黃先生已連續三天無法排便，眼見一般自行灌腸無效，心急之下竟改用更長的管子，試圖將瀉藥注入直腸深處。豈料過程中突然腹部劇痛，家人見狀立即將其送院求醫。

經電腦斷層掃描檢查發現，患者的直腸上端出現了一個約2公分的破洞，導致糞水滲漏流入腹腔，引發嚴重的腹膜炎。負責手術的外科醫生馮啟彥指出，破洞位置接近乙狀結腸的轉彎處，研判是因灌腸時過度用力所致。幸好經過緊急腹腔鏡微創手術修補後，黃先生已順利康復，他事後餘悸猶存地表示：「再也不敢自行灌腸了。」

醫生警告：灌腸非首選 不當操作隨時休克

馮啟彥醫生提醒市民，灌腸僅屬於便秘的「急救」方式，並非長遠之計，必須遵照醫囑謹慎使用。自行操作若力度不當或過度依賴，可能帶來以下嚴重後果：

● 肛門受傷： 容易造成肛門撕裂、括約肌受損。



● 腸道損傷： 長期依賴可能導致大腸黏膜受損，嚴重者更會像上述個案般，導致直腸破裂。



● 致命併發症： 一旦腸道破裂，糞便細菌進入腹腔引起感染，可引發腹膜炎、敗血症，嚴重者甚至會休克死亡。



改善便秘三大法則 切勿「治標不治本」

面對便秘問題，馮醫生建議應從根本的生活及飲食習慣著手，而非單純依賴藥物或外力。以下是改善便秘的三大建議：

1. 調整飲食結構

● 增加膳食纖維： 多進食蔬菜、水果及全穀類食物，纖維有助增加糞便體積並促進腸道蠕動。



● 補充足夠水分： 纖維需要水分才能發揮作用，建議每日飲用足夠的水，避免糞便乾硬。



● 適量益生菌： 有助維持腸道菌群平衡，改善消化功能。



2. 建立良好排便習慣

● 定時排便： 嘗試每天在固定時間（如早餐後）如廁，訓練腸道生理時鐘。



● 勿忍便意： 一旦有便意應立即如廁，刻意強忍會讓水分被腸道重複吸收，令糞便更乾硬難排。



● 正確姿勢： 如廁時可使用小腳凳墊高雙腳，使膝蓋略高於臀部，有助放鬆恥骨直腸肌，令排便更順暢。



3. 尋求專業協助

若透過飲食和生活習慣調整後，便秘情況仍無改善，應盡快求醫。由醫生評估成因後，再處方合適的藥物或進行醫療程序，切勿自行購買未經處方的強力瀉藥或隨意灌腸，以免弄巧成拙，危害健康。

