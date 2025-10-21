秋季養生｜別只怪乾燥！解開喉嚨痕癢不適的真正「元兇」

最近氣溫終於開始轉涼。秋風起，涼意濃，你的喉嚨是不是也開始有點「小脾氣」了？總覺得乾乾癢癢、好像卡了東西，還忍不住清兩下？我們總愛說：「唉，秋天太乾燥了，多喝點水吧！」但其實，那位「乾燥」可能只背了一半的黑鍋。今天就來輕鬆聊聊，到底還有哪些「隱藏元兇」在搞怪，讓你的喉嚨不舒服。



喉嚨不適的４大「隱藏元兇」：誰在偷偷搞怪？

下次喉嚨又在抗議時，別只怪天氣了！除了乾燥這位常客，以下４大成因才是真正需要我們關注的：

1. 潛伏的「喉嚨發炎」（咽喉炎）

咽喉炎可是最常出來搗亂的。急性發炎就像是喉嚨突然感冒，通常是病毒或細菌來訪，會讓你喉嚨灼熱、疼痛，甚至可能伴隨發燒。

慢性發炎就是反覆的小毛病積累起來的，可能是因為你太愛說話、唱歌，或經常熬夜。這會讓你長期感到喉嚨有異物感、持續發癢或輕微灼痛。

2. 都市人的「胃酸倒流」

以為胃酸倒流的症狀只有「火燒心」？錯了！有時候它會偷偷摸摸地，在深夜或躺下時，讓胃液溜到你的喉嚨，刺激黏膜。這會引致莫名其妙的慢性乾咳、頻繁清喉嚨，讓人非常困擾。飯後或睡覺時特別不舒服，就要警惕啦！

3. 鼻水倒流刺激（鼻源性咽炎）

如果你是鼻敏感或有鼻炎的苦主，這可能就是元兇！鼻腔或鼻竇的分泌物，會在你不察覺的時候，像水滴一樣流到喉嚨後壁，我們稱之為「鼻後滴漏」。這些分泌物一滴再滴，持續刺激喉嚨，自然會引致慢性發炎及咳嗽。

4. 季節性「過敏反應」

秋季風大，空氣中充滿了各種花粉、塵蟎這些肉眼看不到的小東西。如果你是過敏體質，它們就是導火線！一吸進去，喉嚨就開始發癢，甚至會感到腫脹或乾咳，這是身體在抗議呢。

為什麼秋季喉嚨特別容易出毛病？

秋天的環境變化，讓我們的喉嚨這個「守門員」工作量大增：

乾冷空氣刺激： 乾冷的空氣會讓喉嚨黏膜上的小絨毛（纖毛）懶得動，導致氣道的「自淨能力」下降。污染物更容易黏附在喉嚨上，當然會覺得不舒服。



氣溫變化大： 早晚溫差就像坐過山車，身體還沒適應過來，免疫力就會悄悄溜走，讓病毒和細菌有機可乘。



預防與紓緩喉嚨不適的養生之道 ４個呵護小秘訣

當喉嚨開始發出訊號，我們除了尋求專業診斷外，亦可從生活細節入手，給予它最溫柔的呵護：

● 保護聲帶，避免碰撞： 切記，喉嚨越清越傷！ 清喉嚨這個動作，會讓你的聲帶瞬間用力撞在一起，長期下來很容易造成損傷。所以要溫柔對待你的喉嚨，避免熬夜、遠離疲勞，說話時盡量放慢語速、降低音量，給聲帶多放點假。



● 實行鼻呼吸，淨化空氣： 減少用口呼吸這個壞習慣，盡量用鼻子呼吸。這樣能讓鼻黏膜先過濾和濕潤空氣，減少外部刺激物直接衝擊咽喉。



● 控制飲食，遠離刺激物： 嚴格戒煙戒酒，並避開二手煙這個「隱形殺手」。日常飲食要減少「重口味」，少吃辛辣、過酸、過甜等刺激性食物，以及那些容易在喉嚨留下碎屑的乾貨（例如瓜子、花生）。



● 優化環境，維持濕潤： 多開窗通風，保持工作及居住環境的空氣流通。最重要的是，在空氣乾燥時使用加濕器，把空氣中的濕度補回來，這是維持呼吸道黏膜濕潤的關鍵。



何時需要求醫？

如果你不適症狀持續不退，或出現以下情況，請放下手機，盡快尋求耳鼻喉科醫生診斷，避免延誤病情：

● 喉嚨異物感或沙啞持續多日



● 經常咳嗽或有嗆咳情況



● 吞嚥困難



● 痰中帶血或咳血

