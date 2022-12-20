小顏骨気｜半永久免修圖小顏？即睇純天然方法骨骼矯正臉型！

許多人都愛到處打卡拍照，尤其是女生，但一看相片，不少人都會發現自己的面型和五官不夠完美，例如面型輪廓不夠突出、左右面不對稱，又或者鼻子有點歪、下巴不夠尖等等，經常要靠修圖改善！本文將探討常見的面型和五官不正類型，並解釋後天因素如何令變形情況形成及如何重現及提升天生完美的一面。



拍照時，不少人都會發現自己的面型和五官不夠完美，例如面型輪廓不夠突出、左右面不對稱，又或者鼻子有點歪、下巴不夠尖等等。

常見面型和五官不正 因不良生活習慣形成

常見的面型不正可分為四種類型，分別是面型、額型、顎型及腮型；而五官不正則可分為三種類型，分別是眼型、鼻型及嘴型。

面型方面，常見的情況包括左右不對稱、三庭比例不符、高低顴骨等；額型方面包括過凸、過闊、過尖、眉骨過顯、眉骨不顯等；顎型方面包括高低、前後、上下不平衡、顎弓過凸、輪廓不明顯等；腮型方面則包括下顎骨長短不平衡、牙骹錯位、腮骨過大等。而五官方面，常見的眼型問題包括過大、過小、大小不平衡、眼角下垂等；鼻型問題有鼻根太低、鼻樑過闊、鼻歪、鼻節等；嘴型問題則有嘴角下墜、上唇過平、上唇孤度過彎等。

要注意一點，即使現時面部沒有明顯不正常，但隨著生活習慣和年紀增長，這些骨骼變形問題同樣有機會逐步形成。生活習慣方面包括慣性托腮、單邊咀嚼食物、單邊側睡以至吸煙、喝酒；而年紀增長所導致的皮膚和肌內下垂也會影響面型和五官。

隨著生活習慣和年紀增長，面部和五官等骨骼變形問題有機會逐步形成。生活習慣方面包括慣性托腮、單邊咀嚼食物、單邊側睡以至吸煙、喝酒。（圖片：freepik）

雖可後天修正面型 但多種常見方法各有缺點

雖然面型和五官是天生，不過許多人都會力尋各種方式去進行後天修正，例如淋巴按摩、美容儀甚至注射肉毒桿菌，但這些方法都有相應的缺點。以淋巴按摩和注射肉毒桿菌為例，這兩種方法屬於針對肌肉的層面，所改善的只是面部肌肉大小，因此隨著時間會有不同程度的反彈。其中注射肉毒桿菌具入侵性，風險高，更未必適合每個人的體質。

使用激光、射頻等美容儀方式去瘦面近年較為常見，但部分療程要使用麻醉膏和冷凍膏才能紓緩過程中引起的痛感，而且療效維持的時間較短，如不定期進行療程便會令效果反彈。此外，也有說法指箍牙有瘦面效果，但一來箍牙要花費大量金錢，又需時至少一至兩年，期間更會影響外觀和日常飲食，二來瘦面效果並非必然，三來未必人人有箍牙的需要。以上每種方法對面型修正的效果和時效都相當有限，更是無法修正五官方面及骨骼層的問題。

淋巴按摩和注射肉毒桿菌屬於針對肌肉的層面，所改善的只是面部肌肉大小，因此隨著時間會有不同程度的反彈。（圖片：freepik）

Korugi Face小顏骨気以獨特手技從骨骼修正面型輪廓 達至半永久效果 ​

原來，有一種來自韓國的傳統療法，能夠以無創方式，從骨骼深層修正面型，達至媲美整形的瘦面和矯形效果，適合一眾追求天然美態、安全矯形的人士。

「菅式小顏骨気」是傳統的啪骨瘦面及徒手矯形手技，由韓國殿堂級骨気導師菅貞子創立，在韓國擁有超過三十年歷史。「菅式小顏骨気」療法以純天然、物理性、全人手的方式，矯正面部及五官輪廓，過程中完全不涉及打針、開刀等入侵性方式，而且無痛無腫。

療法的原理是透過深層刺激骨骼和肌肉，改善血液循環，收窄骨縫，將骨骼置回原位，從而逐步而全方位地改善面部各種問題。（圖片：7beauty）

療法的原理是透過深層刺激骨骼和肌肉，改善血液循環，收窄骨縫，將骨骼置回原位，從而逐步而全方位地改善面部各種問題，包括矯正眉骨、眼型、鼻型、顴骨、腮骨及下巴等輪廓。除了能改善面骨過大而達至瘦面功效之外，更能修正大細面、高低顴骨、下巴歪等問題，重現左右均稱、輪廓分明的面孔。

療程五大步驟 效果即時可見

療程的第一步，治療師會先為客人進行「小顏評估」 ，包括量度和分析面型輪廓，並深入了解客人希望改善的地方。完成這個步驟後，便會正式開始療程。

治療師會先執行「起式舒緩」，即是按摩客人的頭顱和肩頸，使肩頸以上的部位能夠進入放鬆狀態；然後便是「戲肉」－「骨気按摩」，治療師將透過專業手技，以深層刺激骨骼和肌肉的方式，​矯正客人的各種面部和五官問題。

完成「骨気按摩」後，治療師會為客人的面部搽上專利的消脂精華，能進一步開啟面部穴位，疏通面部經絡，消除面部脂肪和水腫情況，從而加強收緊線條，結實面部肌膚，提升定型效果。（圖片：菅式美容）

完成「骨気按摩」後，治療師會為客人的面部搽上專利的消脂精華。消脂精華榮獲亞洲美容金紫荊大獎，當中蘊含多種優質天然植物萃取，能進一步開啟面部穴位，疏通面部經絡，消除面部脂肪和水腫情況，從而加強收緊線條，結實面部肌膚，提升定型效果。

不少人完成第一次「菅式小顏骨気」療程後，已即時看到面部明顯縮小，眼睛放大，大大提升輪廓立體度，無需等待復原期，而且效果自然。完成整套療程後，效果將更為顯著而且可達至半永久。此外，由於人手刺激面部的血液循環，所以療程更有令肌膚變得緊緻的附加效果。

要令自己的面孔擁有好看的輪廓，其實不必靠開刀整容。「菅式小顏骨気」以半永久無創方式，從骨骼深層著手，不止能夠瘦面，更可矯正因不良習慣或年紀增長而導致的其他面型不正問題，令面部重現最天然好看的輪廓。