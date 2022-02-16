預約服務｜首100位成功預約中西醫並完成應診　送3000「01積分」

醫師Easy作為全方位醫療保健資訊平台，一直積極向大眾分享多元化的健康養生的最新消息，更推出新功能，提供簡易快捷的中、西醫預約服務，方便病人可於指定時間就診。尤其近期疫情嚴重，預約除了幫用戶省卻不必要的輪候步驟外，還能減少與他人接觸的機會，務求滿足用戶與日俱增的醫療服務需求。由2月16日起至3月31日，凡透過醫師Easy預約中、西醫，首100位成功完成應診的用戶可獲得 3,000「01積分」。

設計簡單易用，一分鐘搞掂預約流程！

１.立即下載醫師Easy手機應用程式，並登記成為會員。

２. 開啟醫師Easy的「醫生」頁面，點入搜索欄，選擇任何西醫專科、普通科或中醫服務，揀好「可供預約」及地區後，就會即時顯示提供服務醫生名單，包括其專業資格、相關的訪問文章；亦有診所名稱、地址、電話、應診時間及是否可以使用醫療券等資訊。

*送分活動不適用於預約任何醫美或養生療程。*



３. 選擇預約的日期及時段，填寫個人資料。

４. 客戶須先透過Visa、Mastercard或Apple Pay繳付預約費用，中醫為港幣$30、而西醫則是港幣$100，相關款項於應診時可完全扣除。

５. 當醫生確認後，則成功預約。屆時會收到醫師Easy的核實短訊，而在預約時間前兩小時，醫師Easy更會發出通知提醒按時應診。

６. 用戶到達醫療中心後，就可以向職員出示醫師Easy手機應用程式內的預約二維碼或六位數字，就可輕鬆使用診症服務。

➤立即下載醫師Easy應用程式，享受會員福利！

成功預約並完成應診 送3,000「01積分」

首100位成功預約並完成應診的用戶可獲得3,000「01積分」，積分將於活動完結後7個工作天內存入香港01會員帳戶內。每名用戶只可參加本活動一次，如重覆參加將會被取消資格，恕不另作通知。



賺到的積分除了可在01會員專區內兌換各式各樣吃喝玩樂的獎賞優惠，更可於「01mall」購物時當成現金使用，每100分「01積分」抵$1，以便宜的價錢入手心頭好。

近期疫情嚴峻，確診數字大幅上升，令到市民人心惶惶，紛紛湧到檢測站求安心。醫師Easy 建議對於不需強檢又有疑慮的人士，最好方法還是以「快速抗原測試包」在家進行初步自我檢測，一方面可得知自己有否中招，另一方面亦可遠離人群，減低感染風險，保障自己。不同品牌的「快速抗原測試包」現正於「01mall」熱賣，使用「01積分」，更可低至半價購買，把握機會吧！

➤SG診斷中心｜COVID-19 快速抗原檢測試劑2盒裝(共4個檢測) $440。

➤【包郵】 尚醫健康 ｜CoV-WeCheck 新型冠狀病毒抗原檢測試劑盒(膠體金法) 五盒裝 $498。

➤IAP Business Services Ltd｜新冠病毒肺炎COVID-19 (Delta, Omicron) 快速抗原測試套裝 $109。（工商業區、住宅 : $200以上免費送貨；機場﹑東涌﹑離島工商業區、住宅 : $200以下加$30送貨）

➤可托測試® Covid-19 新冠抗原快速檢測 (鼻咽拭子) $110。

提供一站式健康美容資訊的醫美地圖亦快將上線，更多獎賞活動請緊貼醫師Easy手機應用程式及Facebook專頁，記得密切留意！