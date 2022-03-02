嚴防乳癌復發 輔助治療不可少

治療乳癌，當然以清除腫瘤為首要考慮，但即使已經透過手術切除腫瘤，亦不代表一了百了，皆因乳癌容易復發，而且一旦復發，病情和治療往往會變得更加複雜且棘手。因此，如何減低乳癌「捲土重來」的風險，便成為治療計劃中的下一個考慮點，醫生在制定治療方案時，需為患者「買定保險」，術前或術後加入的輔助治療便正正扮演著這個重要的角色。醫藥界經過多年的努力，現已發展出多種針對不同類型乳癌的輔助治療選擇，延展患者的希望。

不同類型的乳癌各有其特性，其中第二型人類表皮生長因子受體陽性（HER2+）乳癌的癌細胞生長速度較其他類型的乳癌急促，亦較容易擴散，香港中文大學醫院臨床腫瘤科專科醫生唐美思醫生表示，以往未有對應的標靶藥面世之前，HER2+型乳癌的預後是頗為不理想的，而HER2+乳癌的生長速度之快，往往連患者也能感受得到，不少患者在病發時摸到乳房硬塊，不消數星期後便發現硬塊經已變大。

即使已經透過手術切除乳癌腫瘤，亦不代表一了百了，皆因乳癌容易復發。（GettyImages）

HER2+乳癌較易擴散 影響生活質素與治療

「一旦擴散，最常見的是擴散至淋巴，骨骼、肝臟、肺部亦同樣是常見的部位；假如一直未能妥善控制病情，甚至可以擴散至腦部。」唐醫生解釋。患者可能會因應其擴散部位而出現相應的不適症狀，如擴散至骨骼會有骨痛、擴散至肝臟則令患者消瘦、胃口轉差、擴散至腦部更可引致類中風的徵狀，如手腳不靈活、神智不清醒、記憶力變差等。然而亦有部分擴散個案未必有明顯徵狀。乳癌擴散後不僅破壞患者的生活質素，治療上亦相當難以根治，只能以各種方法去控制病情及紓緩性治療為主。

由於乳癌本身容易復發、HER2+乳癌復發機會尤其高、部份乳癌甚至在早期接受診治亦會於多年後復發。為免患者受復發之苦，唐醫生坦言一般期數確定為第1B期或以上的個案，也會在術後加入輔助治療，以減低復發機會，「當然復發機會不可能降低至0%，但各類型輔助治療亦獲數據證實有相當理想的成效。」

香港中文大學醫院臨床腫瘤科專科醫生唐美思醫生。

強化延伸輔助治療 鞏固輔助治療成效 減低復發風險

輔助治療的選擇非常多，包括化療、荷爾蒙治療、標靶治療甚至放射治療等，需按患者的腫瘤類型選擇合適的治療。以HER2+乳癌為例，一般會在術後安排化療及標靶治療，完成約一年標靶治療後，若患者的腫瘤同樣呈荷爾蒙受體陽性的話，還可考慮再加入「強化延伸輔助治療」作維持治療之用。研究發現，「強化延伸輔助治療」有助進一步減低HER2+乳癌復發風險及延長存活期；而且此藥本身屬小分子標靶藥物，較容易通過血腦屏障到達腦部，即使癌細胞擴散至腦部，亦較有利病情的控制。

副作用方面，唐醫生表示，患者在開始接受治療時，有機會出現腹瀉這個較常見的副作用，因此一般在開始療程時需同時服用止瀉藥，加上慢慢調整劑量，對患者的影響一般不太大，毋需過於擔心。

唐醫生坦言非常明白患者的確會有很多憂慮，尤其是剛確診時未必能消化太多資訊，接下來一連串的治療安排更可能聽得「一頭霧水」，加上需要頻繁覆診，無論在生理、心理、生活上都帶來一定負擔，但只要有任何疑問，馬上向主診醫生徵詢意見，醫生也會按部就班地安排和解釋治療方案，攜手走過抗癌之路。而若患者因治療癌症而面臨經濟負擔，坊間也有不少機構分別為於公私營醫療系統求診的合資格患者提供經濟支援，有需要的患者不妨多加了解。

唐醫生最後提醒，乳癌治療有不同方案，其成效、副作用不一，患者應與醫生詳細商討，找出最合適自己的方案。