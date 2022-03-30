肩頸痛｜撞傷腰部會引致肩膊痛？醫師：忽視痛症隨時手麻無力抬頭

不少香港人長時間對電腦工作，工餘又經常低頭看電話，加上姿勢不正確，因此都容易有肩頸痛的問題。很多人以為疼痛幾日，不理一段時間就不痛了；隔一段時間姿勢不當，疼痛又出來，其實身體已經發出「壞掉」的警號，需要維修處理，不是「係咁架啦，舊患嚟嘅」、「退化勞損無得好」就輕輕帶過，不予重視。有醫師就表示，身體上出現痛楚，有時並不是該處出現問題。他曾處理過一個病患，因肩頸痛久久未癒，及後發現原來是早前曾撞傷腰部而引致肩頸痛。



城市人大多都是低頭族，天天滑手機，看電腦。（Unsplash）

承治堂的余小鎮醫師表示，在中醫骨傷科中都有分「好人」和「壞人」。怎樣知道自己是不是一個「壞人」？這裡當然不是指立心不良的人，而是指當不正當使用或過度勞損身體時，出現局部緊張疼痛；如果得到充份的休息，身體有機會可自行修復至無症狀狀態，但這並不代表他的身體已經康復，可能已經悄悄地「壞」掉了。

不正當使用或過度勞損身體而沒有得到充份的休息，身體有機會可自行修復至無症狀狀態，但可能身體已經悄悄地「壞」掉了。(freepik)

身體機能猶如信用卡 還得到先好借

「我們的身體有一個自我調節的代償系統，當稍有損傷就會其他地方『借』資源和空間，維持局部的正常使用，因此不會馬上出現疼痛，待有機會休息時再進行自我修復，避免影響工作效益。」余醫師解釋，但情況就如信用卡一樣，這套代償系統是有上限，當超過可代償的極限後，便會發出疼痛的警號，通知我們身體出現了問題，這時如果給予足夠的休息讓身體完成處理，把借的資源空間「還」回各部份，疼痛便會減輕。余醫師笑言，身體情況和信用卡廣告一樣，「借定唔借，還得到先好借。」

身體情況和信用卡廣告一樣，「借定唔借，還得到先好借。」(資料圖片)

除了「欠債」外，身體還會有另一方式去處理代償：身體會在原本痛的位置產生出一些粘連去作固定，令到局部地方的可活動性降低，換取穩定，就不容易產生該處的疼痛。「不過這個方式還是要還，因爲這些粘連會導致疼痛被轉移到另一些地方的現象：例如本來經常腰痛，後來腰出現粘連不再痛了，不過應力仍然同前，於是就轉嫁給上面的頸部，變成反覆頸痛。」

本來經常腰痛，後來腰出現粘連不再痛了，不過應力仍然同前，於是就轉嫁給上面的頸部，變成反覆頸痛。（Unsplash/ Jesper Aggergaard）

治理痛症猶如查案 查找第一案發現場

在經歷第二個的代償程序後，日後的治理會變得更加複雜，因為這刻痛的地方往往不是真正的第一案發現場。「近日有病人因肩頸痛一年求醫，反覆治療未有明顯好轉，初來診時檢查發現其骶髂關節完全僵硬、不能正常活動。細問之下，原來他在兩年前踏單車時跌倒，出現腰痛，在沒有處理的情況下逐漸不痛，反而漸漸出現肩頸反覆不適，還越來越嚴重。我們按檢查結果，配合病史，處理調整腰部筋骨一段時間後，肩頸痛就慢慢消除。」

肩頸痛的成因，與肩頸未必有關。（《無法成為野獸的我們》劇照）

至於如何分辨哪一種痛楚是壞到需要求醫「修理」的程度呢？余醫師指出，好像平時沒有運動習慣，突然行山或打球後出現的肌肉酸痛，一般休息三兩日都會好轉，這種的肌肉酸痛是因為肌肉過度收縮後，筋膜緊縮所致，只要有適當休息後會緩解；但如果反覆出現相同部位的疼痛，而且沒有明顯過度使用、只是稍為勞累或休息不足就會出現疼痛，則代表身體的某部份可能已經出現不可自行逆轉或修復的問題，同時身體的代償系統已經臨界極限，這種情況就要盡快處理，才可以減低身體出現持續劇痛的機會。

行山或打球後出現的肌肉酸痛，只要有適當休息後會緩解；但如果反覆出現相同部位的疼痛，而且沒有明顯過度使用、只是稍為勞累或休息不足就會出現疼痛，則代表身體的某部份可能已經出現不可自行逆轉或修復的問題。（Imani Clovis/Unsplash）

結構治療是償還身體欠債之法

很多讀者會疑惑：「但係我依家又唔痛，醫生點知要醫乜？」、「我點知我頸痛係關腰定膊頭定脚踝事？」其實在「結構治療」的系統裏面，症狀並不是醫師去判斷一個人身體出現什麼問題的根據，臨床上主要是要靠醫師進行全身性的觸診去找出問題的根源，在檢查的過程中透過調整身體體位、消除代償效果後，才能顯現真正有問題的地方。「結構治療」經驗豐富的醫師能準確找出問題根源作出治療處理，令身體真正康復、真正的「好」。

結構治療以軟骨傷手法，治療各類身體結構錯亂引起的疼痛和各類特殊症狀。（資料圖片）

病向淺中醫，如果你發現可能自己「壞」了，有類似以上反覆出現症狀的情況，就要盡快求診，在身體出現進一步代償前處理好，做返一個「好人」。