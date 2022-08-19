腸胃健康｜食生果無助解決便秘？肝酵素過高或是肝癌肝硬化先兆

便秘問題可能困擾不少缺乏運動、飲食多肉少菜的香港人。腸胃肝臟科專科醫生蔡偉樂提醒，便秘的醫學定義與一般常認知有所不同，而且依賴補充益生菌，藉以改善便秘的成效有待證實。他提醒市民年過五十應定期照大腸鏡以確保腸道健康。他又提到，肝臟健康問題不易被察覺，應留意肝酵素有否過高，及早發現肝臟以至整體健康狀況有何異樣。



不良飲食和生活習慣會影響腸道和肝臟健康。（圖片：Freepik）

便秘不止看排便次數 也要留意排便過程

經常聽聞一日排便一次才算健康，但原來這個說法並不完全正確。蔡醫生指，「從醫學角度，一日三次至一個星期三次都屬正常範圍。」要了解是否便秘，除了看排便頻率，也要留意排便過程。蔡醫生解釋，便秘的醫學定義除了包括一星期內少於三次自然排便，也要考慮以下各種情況：

●大便乾硬、呈顆粒狀



●排便後感覺未有將全部大便排出



●排便時感覺有阻塞而不暢順



●要特別用力才能排出大便



●需要借用手幫助排便，例如以手托住骨盆底等



醫生指，排便頻率一日三次至一個星期三次都屬正常範圍。要知道自己是否便秘，除了看排便頻率，也要留意排便過程。（圖片：shutterstock）

水果引起便意因人而異 益生菌效果未完全有醫學研究證實

便秘的成因有很多種，大部分情況都與飲食和生活習慣有關，例如纖維攝取量、飲水量、運動量不足等，這些因素會影響腸道蠕動。另外，部分藥物也會產生導致便秘的副作用。纖維豐富的水果的確可促進腸道蠕動，但效果則因人而異。「有些人本身排便並不頻密，例如四至五天才一次，那麼香蕉、火龍果等水果亦未必能夠即時引起他們的便意，突然增加纖維甚至有機會令便秘惡化。」

日常生活上比較難知道各項食物的纖維含量，但可參考「食物金字塔」和「兩份水果、三份蔬菜」的標準。（資料圖片）

近年大眾開始開注腸道健康，腸道微生態一詞隨處可見，有指透過補充益生菌改善腸道微生態有助解決便秘。對此蔡醫生表示，益生菌有很多種，而市面上林林總總的產品以及各式各樣的研究採用的益生菌都不同，因此難以一概而論。「總括而言，目前未有足夠醫學研究充分證實益生菌能夠有效改善便秘。」

減低照腸鏡難受程度有法 瀉水難飲可少量添加無渣果汁

事實上，大便只反映部分腸道問題，要掌握腸道整體健康，蔡醫生指俗稱「照腸鏡」的腸鏡檢查是目前最精準有效的方法。「照腸鏡能夠直接發現腸道內是否有異常情況，也可藉此取得腸道組織進行化驗。如果腸道有瘜肉，更可以順道清除。」簡單來說，診斷和治療可在腸鏡檢查期間同步進行。視乎腸道情況、瘜肉數量等因素，照腸鏡一般只需20至40分鐘。

腸鏡檢查前需要洗腸，這項程序要求病人在檢查前三天開始戒口，並在檢查前一晚或檢查當天早上灌飲俗稱「瀉水」的瀉藥。（圖片：Unsplash）

不過，照腸鏡總是令人聯想到痛楚和不適。蔡醫生安撫指「腸鏡在腸道內移動時確實會引起不適，不過有相應的鎮靜程序，減低不適。如果有麻醉科醫生同場，可以做到深層鎮靜，達到無痛檢查的效果。」而檢查前的洗腸程序也有方法可以減低不適。「病人要在檢查前三天開始戒口，並在檢查前一晚或檢查當天早上，短時間內灌飲1至2公升，帶有金屬和塑膠味的瀉藥，的確令部分病人卻步。」不過，他提供一個秘訣，可減低灌飲過程的難受程度，「只要在瀉水中添加少量有味飲料，例如無渣果汁、茶或運動飲品，有助蓋過原先的味道。」

蔡醫生亦建議病人可事先了解檢查程序，做足心理準備，有助放鬆心情；在檢查前後安排足夠時間休息也有助減低不適。

驗血檢視肝臟健康 肝酵素有助發出警號

與腸道一樣，肝臟健康與飲食有莫大關係。然而，肝臟問題通常沒有明顯症狀，因此需要進行驗血、超聲波造影和纖維化等檢查；當中以驗血最簡單直接，藉此可取得肝酵素、膽紅素和蛋白三項指標，有助進行基本肝臟健康評估。

蔡醫生指肝酵素更是一項重要指標，「肝出現問題沒有明顯症狀，而肝酵素卻能夠在肝臟出現問題的初期發出警號。」他解釋，當肝臟受損時，肝酵素會混入血液，因此肝酵素指數的高低可反映肝臟受損情況。「一般來說，肝酵素愈高，意味著肝臟受損的情況愈嚴重，當然也要綜合參考其他指標。」

當肝臟受損時，肝酵素會走進血液，因此驗血結果顯示肝酵素指數的高低可反映肝臟受損情況。（圖片：ms-hair）

定期檢查最重要 勿忽略幽門螺旋桿菌及肝炎測試

腸胃和肝臟初期出現問題不易察覺，在日常生活中又可如何持續保持內臟的健康呢？蔡醫生指，除了老生常談的飲食和生活習慣，也要注意飲酒量等；而定期檢查也十分重要。「腸道方面，50歲以上屬高風險人士，應定期照腸鏡，減低患上大腸癌風險。如果家族有腸癌病史，更應提早做檢查。」

此外，有醫學研究發現香港位處的南中國地區，有一半人口的胃內有幽門螺旋桿菌，因此他也建議大眾進行幽門螺旋桿菌測試，降低罹患胃潰瘍和胃癌等疾病的風險。「幽門螺旋桿菌測試通常是吹氣檢查，過程相當簡單。」

香港位處南中國，屬高危地區，有一半人口的胃內有幽門螺旋桿菌，因此醫生建議大眾進行幽門螺旋桿菌吹氣測試，降低罹患胃潰瘍和胃癌等疾病的風險。（圖片：diagnosis）

肝臟方面，他指首要是檢查自己是否乙型或丙型肝炎帶菌者，並盡早接種疫苗保護肝臟免受甲型和乙型病毒感染；其次也是定期檢查。「一般人士通常只需進行驗血，而三高、糖尿人士則應進一步做纖維化檢查，加強監察肝臟情況；乙型肝炎帶菌者則建議至少每半年照超聲波一次。」

蔡偉樂醫生，香港註冊腸胃肝臟科專科醫生（照片由醫生授權刊登）