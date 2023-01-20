賀年食品｜湯圓卡路里爆表？ 健康食法你要知 4種人要小心進食

團年將至，不少家庭都會在團年飯當晚煮一鍋湯圓，寓意明年團團圓圓。但千萬別小看湯圓一盒小小的，其中所蘊含的卡路里可不少。你知道吃一顆包餡湯圓要急步走10-20分鐘才能消耗掉嗎？



近日，營養師高敏敏在facebook專頁分享可以減少熱量的湯圓健康吃法。

（圖片來源︰營養師高敏敏facebook專頁）

1. 包餡甜湯圓



因內餡已含有高糖分，4顆包餡甜湯圓就等於一碗白飯的熱量，建議直接滾水煮熟吃，不要再額外添加糖或配料。

2. 包餡鹹湯圓



鹹湯圓的內餡含絞肉、油脂已經過調味湯頭的配料就不要再用熱油爆香，可改為無油蔬菜湯底 如昆布、紅白蘿蔔、番茄、大白菜、香菇等蔬菜熬煮，或搭配茼蒿、小白菜等蔬菜一起食用，當作正餐吃，既可減少油脂攝取，也能增加飽足感。

3. 無餡小湯圓



高敏敏表示，雖然一顆無餡小湯圓只有6大卡，但大家吃小湯圓都是直接吃一碗，一盒約200g約有50顆整盒吃完也有600多大卡，建議湯底避開濃糖水 如：紅豆湯（每碗約為158大卡）或花生湯(每碗約211大卡)，可以改搭配天然的桂圓、枸杞、薑汁或來提味，以保留食物原本風味、減少甜湯熱量。鹹口味的也可加入昆布、豆腐、肉絲和白蘿蔔、青蔥熬煮食用營養均衡又美味。

4.掌握主食代換原則



建議吃湯圓時 可以把握主食代換原則也就是說：吃了2顆包餡甜湯圓或20顆小湯圓就應該少吃半碗飯，或是直接以湯圓代替當餐主食，才能避免澱粉量、熱量攝取過多。

4種人士應小心進食

高敏敏又提醒，雖然湯圓美味可口，但4種人在進食時要小心：

正在減肥者：易一顆接一顆 導致熱量爆卡、脂肪囤積，建議淺嚐即止



控血糖者：湯圓皮及甜內餡 易讓血糖飆高 請注意份量



腸胃易脹氣者：湯圓是糯米 支鏈澱粉多 易脹氣 請細嚼慢嚥



咀嚼及吞嚥困難者：尤其小孩、老人 要慎防噎到



水晶湯圓比較健康？

高敏敏表示，其實水晶湯圓的外皮原料來自地瓜粉、太白粉（馬鈴薯澱粉、樹薯粉等）屬於低氮澱粉比傳統糯米相比更好消化、比較不容易脹氣但畢竟還是澱粉 想吃得健康無負擔 最好還是運用「澱粉互相替換」的原則。

（參考資料︰營養師高敏敏facebook專頁）