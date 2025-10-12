鼻咽癌｜耳悶不一定是小問題！38歲男意外發現鼻咽癌二期

台灣一名38歲男子因左耳耳悶一周就醫，起初檢查診斷為中耳積水，不過該男卻表示並無游泳或潛水，進一步檢查才發現竟是罹患「鼻咽癌第二期」。



台灣耳鼻喉科醫師張弘在Facebook發文表示，透過鼻咽內視鏡的畫面可看到，該患者鼻咽部左側有明顯的腫瘤，其大到阻塞耳咽管開口，導致中耳積水。

男子鼻咽內視鏡畫面。（翻攝自YouTube《張醫師健康學堂》）

他表示，該患者無抽煙、無鼻咽癌家族病史，還好他警覺性夠高，耳部悶塞一周就趕緊就醫，才可以早早發現罹患鼻咽癌第二期，後續他也接受化學放射線治療。

張弘醫師指出，鼻咽癌好發於亞洲人，原因與基因遺傳、鼻咽病毒感染、飲食（富含亞硝酸鹽的食物，如香腸臘肉）及抽煙有關，根據台灣癌登資料庫，每年約有1500多位新診斷的鼻咽癌病患，鼻咽腔有一定的空間讓腫瘤生長，不易早期發現，往往發現時已偏末期，而鼻咽癌最常在頸部出現腫塊，其它症狀還有流鼻血、鼻塞、鼻涕倒流、鼻音增加等耳部症狀。

另外，據研究統計，約30％新診斷的鼻咽癌患者會合併中耳積水，因此成年人的中耳積水，需考慮鼻咽癌，其中約有8～12％的病人因為鼻咽癌侵犯腦神經，而出現腦神經學症狀，最常見為第6對腦神經受侵犯，可能導致複視。

最後，張弘醫師提醒，若成年人單側耳悶持續未改善，建議應盡快找專科醫師檢查，以排除嚴重問題，也避免耽誤治療。

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」