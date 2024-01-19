拖延症｜９大引發成因 最擔心是這原因！患者佔成年人口20%

拖延，儘管不是一種值得鼓勵的行為，但偏偏大家少不免有時都喜歡「拖」：未到deadline、打吓機先啦，爭少少未諗掂、過兩日一定俾你……但「拖延症」又是什麼一回事？是一種精神科問題嗎？



精神科專科林慧心醫生表示，醫學上其實沒有正式的「拖延症」，「拖延是一種常見的行為，將工作、日常要處理的事推遲。但如果去到一個地步，即使明知推遲了一項工作或一些決定會產生負面的影響，例如記者在死線前交不到稿被上司警告，或學生考試前沒預留足夠時間溫習以致最後成績很差，但仍然不理智地經常性拖延，變成一個長期的習慣，就可以視為病態。所以即使拖延症並非正式的病症，但也是一個需要處理的問題。」

原來病態性的拖延症為數不少，林醫生表示美國曾有統計顯示多達兩成的成年人有這問題，伸算香港可能多達數十至一百萬人，絕對值得重視和處理。而拖延症的成因有很多：

1.「動機問題，簡單來說，你現在做的事自己是否有興趣、是否喜歡？很明顯對你是否拖延完成它有一定的影響。」林醫生說。



2. 是否有即時的獎賞。「例如記者要花很長時間去寫好一個報道，然後有機會獲得老闆說一聲OK，數年之後才會在加薪中反映出來。但若當下決定推遲寫稿，先打機或睡一會，或外出和朋友飲嘢，就可以即時獲得快樂。大部份人都傾向即時有回報的行為，所以對是否拖延會有影響。」



3. 本身對時間的管理不理想，可能以為自己很快就可以完成一件工作，但事實上自己並沒有那麼能幹，很多時預計錯誤，所以時間管理是一個常見形成拖延症的因素。



4. 本身的身體狀況，例如在某段時間染上流感、新冠等，或有長期慢性病痛，而需要拖延手上的工作。



5. 「專注力問題，」林醫生表示，「當需要完成一些有難度或自己不太喜歡的工作時，對專注力需求更大，所以本身專注力不高的人會更容易受環境等影響而拖延。」



6. 完美主義者，什麼都要計劃到萬無一失才動手，「但現實是這世界並沒有萬無一失，於是完美主義者經常會卡著，總覺得計劃不夠完美，做出來會不夠好，於是把工作愈推愈後。」



7. 對自己沒有信心，老是擔心會出錯，結果不停拖延。



8. 根本不在乎的人，例如學生若根本不準備升學，「打風流工」的富二代等，長期拖延的行為也較常見。



9. 由抑鬱症引致拖延症，這也是最需要重視的一個拖延症成因。



林慧心醫生指出，「因為抑鬱症有很多症狀都會令患者容易做出拖延的行為，例如失眠，患者即使睡了多個小時仍會覺得非常疲倦，在這狀況之下要完全不拖延工作就比較困難。另一個抑鬱症常見的問題是『冇心機』，對所有自己喜歡的事都沒有興趣，對自己不太有興趣的工作自然拖得就拖。」

但愈拖延，病人就愈沒有信心，所以抑鬱症和拖延症其實是互相影響的，常會形成惡性循環。

要改善拖延症，林醫生表示最理想是能找到導致拖延的原因，然後從根源解決，「例如病人覺得一件工作十分困難，因而造成拖延，醫生就需要作出一些實用建議，例如把整件工作分為十個部份，每次的目標就是完成其中一小部份，至於分成多少部份並沒有限制，必須和病人商討，最終能推動他開始工作就可以。同時要提醒病人，他完成了第一個細小部份後應該給自己一個like，或出街吃飯獎賞自己，病人漸漸便會覺得每一步都比以前容易。」

至於和抑鬱症相關的拖延症，就必須把抑鬱症處理好。「若病人願意接受藥物治療，迅速調節腦部化學物質至回復正常，做事的信心提升，疲累感減少，專注力增加，拖延的情況自然也可減少。當然不同的個案也需要留意不同的細節，為病人設計最適合的治療方案。」

一般來說，新一代抗抑鬱藥服食數日至一星期已經可以看到病情有明顯的分別，但林醫生提醒，現時一般國際建議即使抑鬱症出現明顯改善，也應服食半年的療程，「期間醫生可根據病情的進展而減少服藥劑量，但不應停藥，應持續服食半年以鞏固療效，否則會較易復發。停藥後初期亦應定時覆診，看看療效是否一直維持。總括來說，現時大部份抑鬱症其實經一定療程後都可以停藥，無需長期服藥的。」