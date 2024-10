去暗瘡印｜家居護理Speed Up痘印消失！醫美療程對準不同暗瘡印

暗瘡印?「痘斑」又是甚麼?與其事後緩慢地美白袪印,不如趁早一次過處理好暗瘡、暗瘡印問題,re-start健康的肌膚表皮屏障,重新開始!



VIGOUR皮膚管理專家,經驗團隊看看你臉上的暗瘡,就大概知道哪些痘痘有機會留下紅、啡痘印,哪些痘痘有機會留下凹洞印痕,看完下文相信你也可領略一二!暗瘡發炎前、發炎後,也有家居護理方法可加快痘印消失的速度,如果你想進一步令皮膚「重新開始」,介紹你針對不同暗瘡印的醫美療程!

暗瘡印可以自行消失嗎?

暗瘡印?其實不一定要靠醫美療程!如果懂得相應的皮膚管理手段,無論是色素型痘印,抑或是發炎後的疤痕異常,都有機會透過日常護理而「自動」消除。雖說是「自動」消失,不過痘印是靠皮膚的新陳代謝而慢慢褪色,要加速這種更新過程,也需要若干日常護理,積極協助細胞更新出漂亮的膚色。

不同暗瘡印的「自然」消褪時間表:

一般紅色丘疹:約1週至1個月

較嚴重的膿皰型暗瘡:1個月至數個月

十分嚴重的結節型暗瘡/石頭瘡:數個月至1年(較嚴重者只能減淡而非消失)

5種讓痘印「自動」消失的日常護理

1. 防曬:紫外線會刺激肌膚製造自由基,或增生黑色素,讓原本的凹洞、暗瘡印色素更加嚴重。

2. 果酸去角質:去角質是一種強大的袪印手段,在皮膚更新的過程之中,只有最外層的表皮角質健康代謝掉,底層的新生細胞才有機會往上更新老舊細胞。暗瘡印的消謝,往往就在這種細胞更新過程中,褪走黑色素、收縮異常增生的微血管、減少凹凸疤痕組織。

3. 美白精華:如果你的暗瘡印屬於黑色素沉澱,美白精華中含有抑制黑色素合成、防止黑色素沉澱的成份,加快暗瘡印褪色。

4. 袪印飲食:茄紅素、維他命A及C、鋅等等微元素,都能夠減少黑色素合成,或加速膠原蛋白的增生,有利暗瘡後的傷口復原。

5. 忍手:不要針清、不要進一步刺激炎症後肌膚,能預防黑色素進一步沉澱、預止微血管異常增生!

消除暗瘡印Speed -Up!加速身體新陳代謝

如果你的暗瘡印比上述的時間表消褪得更慢,那說明你的肌膚更新速度慢、日常的護理沒法幫助舊細胞代謝,或者因為個別體質而造成緩慢的修復機制。以下推薦你2種醫美療程,屬於非入侵性、非高能量治療,對於協助肌膚修復有十分明顯的療效。

當暗瘡還未癒合:Exosome外泌體

外泌體Exosome是較近代被發現的細胞修復成份,是人體細胞自然分泌的天然納米囊泡,它對細胞再生有直接的影響力,也是幹細胞的強大修復力的關鍵物質!

然而,人體皮膚不能直接取用這種「細胞再生」的關鍵物質,因此,直至3位諾貝爾獎科學家拆解出外泌體的運作機制,近十年間不同藥廠才能製造出各種有利醫學、美容範疇的外泌體(Exosome)美容產品。

VIGOUR皮膚管理專家嚴選出FDA藥廠、外泌體專家BENEV專利研發的99.9%純淨外泌體皮膚修復療程。與市面上其他外泌體美容治療不同,VIGOUR的外泌體修復療程具有專利配方,取源自「人體脂肪幹細胞」,有利傷口癒合、組織重生,成份具有極高穩定性與活性成份,能夠發揮「刺激細胞再生、修復受損組織」的最大效果。

外泌體修復療程成份溫和、高效,能夠讓炎症、受損、復原中的暗瘡肌膚快速更新,大大縮短修復時間,高效消除暗瘡印。

當暗瘡已經癒合:VIGOUR獨家Glow Peel Pro

當暗瘡已經癒合,代表炎症已經受到控制。這時候,配合適當的煥膚治療,能夠進一步控制暗瘡再次形成、協助肌膚新陳代謝,加快建立出健康美肌。

VIGOUR皮膚管理專家引入美國Glow Peel Pro淨肌療程,獨家真空專利水渦流技術,搭配原廠專利配方精華原液,一方面溫和無痛地代謝老廢角質細胞,一方面增強肌膚的天然屏障,並以3選1精華液針對肌膚狀態,針對性改善暗瘡印、凹洞等微小瑕疵。

紅色暗瘡印如何清除?

事實上,紅色暗瘡印往往比啡/黑色暗瘡印更加棘手,屬於持續性的慢性發炎。另外,紅色痘印容易受到刺激,在舊傷口上容易長出新的暗瘡,因此治療難度更大。

紅色暗瘡印的成因:

當炎症發生時(暗瘡發炎期),真皮層會增生新的微血管,作用是輸送養分與氧氣,協助受傷肌膚修復。一般而言,皮膚修復完成後,新生的微血管會慢慢萎縮消失;而基於不同原因,若增生血管沒法自行萎縮,就發展成紅色暗瘡印。

要破壞微血管,必須採用一定程度的高能量治療。VIGOUR引入名廠Lumenis最新代Stellar M22™醫療級強效脈衝光,又名「AOPT超完美光子嫩膚」,其多項專利確保穩定而精準的能量,高效改善極難根治的血管增生及紅血絲問題,包括玫瑰痤瘡、微絲血管、泛紅,還有紅色暗瘡印。

VIGOUR的Stellar M22療程不限濾片、不限發數,因此能夠在同一個療程中,依照肌膚實際所需,先處理紅印問題,續而處理暗瘡、油脂分泌失調、膚色暗沉、色素沉澱、毛孔粗大等多種油性肌問題。

啡/黑色暗瘡印如何清除?

啡/黑色暗瘡印的成因:

暗瘡印的色素,原來跟太陽曬後長出的黑色素同一回事!因此在台灣,色素型暗瘡印又稱作「痘斑」,意思是炎症後在皮膚上顯現的青紫色、暗啡色、黑色的痘印。

經過長時間的發炎,真皮層被一定程度破壞,期間黑色素會受刺激而大幅增生,當發炎時間短、代謝速度快,黑色素會在幾週內自動代謝排除。不過,當發炎太久,黑色素跌入破損的真皮層,或者肌膚本身更新緩慢,排除過程便會耗時很久,甚至在一年內也遲遲沒法回復原本膚色。

因此,袪痘印與袪除斑點可以說是同樣的技術原理。VIGOUR皮膚管理專家為客人嚴選Hollywood Spectra,它是第一部獲美國FDA認證治療荷爾蒙斑的儀器,無論是專利技術,抑或治療效果、短暫而安全的修復期,都與以往的袪斑儀器不在同一層次。

來自光療儀器頂級大廠Lutronic的王牌療程 Hollywood Spectra「雙光震技術」,指的是「光震波+光震動」雙重效應,「光震波效應」是皮秒激光震碎黑色素的原理,能夠減少熱破壞對周圍肌膚的影響;同時「選擇性光熱分解」則能壓縮並均勻激光的能量,刺激肌膚增生膠原蛋白,兩種技術結合能夠去除暗瘡後沒法自動代謝的黑色素,而且治療能夠減少反黑及復發,提高治療效果。

暗瘡後凹凸洞如何清除?

如果你的暗瘡發炎時間持續一個月或以上,屬於囊腫型暗瘡、膿皰型暗瘡、石頭瘡等嚴重發炎的狀態,消炎之後就有很大機會遺下凹凸洞、往下凹的印痕。

暗瘡後凹凸洞的成因:

因為發炎時間太長,以致受傷的皮膚組織沒法回復成自然平整,又或者在發炎期間受到擠壓、針清等刺激,導致組織纖維化,疤痕組織往下拉扯就演變成凹洞。

VIGOUR皮膚管理專家,經驗治療師團會因應不同類型的暗瘡印,結合VISIA智能皮膚分析儀,精準數據評估客人的肌底問題,量膚訂製獨一無二的袪痘印治療方案。

針對凹凸洞的肌膚,治療手法就如同毛孔粗大、粗糙肌膚的方案。VIGOUR提供嫩膚收毛孔的終極方案:黃金微針射頻治療,利用微針造成的極細傷口,刺激肌膚啟動修復程序,加速膠原增生,年輕細胞可填平組織流失的凹洞、毛孔粗大。

VIGOUR採用名廠BTL的第五代Exion AI黃金射頻微針,使用的是單極射頻技術,獨特的Single Pass治療設計,減少客人的不適感。治療前,治療師會在客人身上貼上導電片,使得治療探頭發出的能量可一致性的往深層肌底發送。這種單極模式的最大優勢,就是確保能量方向一致,路徑長短一致,減少治療期間表皮感受到的不適感。

暗瘡治療:你需要的是專業皮膚管理

治療暗瘡印的黃金時期,大概是暗瘡長出(發炎)後的兩個月之內,這段時間透過迅速消炎、縮短發炎期、加快肌膚新陳代謝,以及儘早消除異常增新的血管、黑色素,就能夠以最省的功夫對付棘手暗瘡印!

Vigour皮膚管理專家,為所有客人承諾1對2貼身跟進服務,度身訂造個人化皮膚管理,定期Visia監察療程進度,確保客人的投資獲得高效成果回報。Vigour致力開創香港良心醫美的正面風潮,治療師團隊專注客人的肌膚需要,為客人提供專業、優質的治療體驗。

Vigour是市場上絕少做到真正「明碼實價」的專業醫美,並設有eShop渠道,為客人避免面對銷售壓力。所有療程皆具備原廠頒發的證書,是各大廠商的指定療程中心,100%正廠正貨,給客人最大信心保證。

Vigour by EVRbeauty榮獲原廠BTL頒發EXION The Best Medical Aesthetic Centre,成為第五代膠原槍EXION的最佳醫美品牌!

Vigour by EVRbeauty奪得Lumenis頒發「Lumenis醫學美容大獎」,成為廠商嚴選的「Stellar M22香港地區最受歡迎醫美中心」

Vigour by EVRbeauty獲全球三大光學醫美名廠之一Lutronic頒發Professional Medical Aesthetic Centre Award

Glow Peel Pro活肌嫩膚再生:

https://www.vigour.com.hk/glowpeelpro

美國EXOSOME 外泌體幹細胞皮膚修復:

https://www.vigour.com.hk/exosome

Hollywood Spectra® 雙光震科技全球NO.1 嫩膚去斑:

https://www.vigour.com.hk/hollywoodspectra

第八代Stellar M22醫療級超脈衝光:

https://www.vigour.com.hk/m22

BTL Exion®AI智能黃金微針:

https://www.vigour.com.hk/microneedle

Redefine by EVRbeauty旗艦店地址:

地址: 銅鑼灣百德新街2-20號恒隆中心1801-02室

地址: 尖沙咀美麗華廣場一期6樓618室

地址:旺角亞皆老街8號朗豪坊辦公大樓40樓4001室

客戶服務專線 Customer Service

WhatsApp免費諮詢:53455818

WeChat:evrcs_53455818