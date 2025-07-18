護髮｜濕髮睡覺恐損害髮絲頭皮？這些風險同護理方法你一定要知！

各位注重個人護理嘅朋友，你哋係咪都有濕住頭髮就直接上床瞓覺嘅習慣呢？喺香港呢個生活節奏急促、工作繁忙嘅都市，唔少人可能因為返工返到身心俱疲，沖完涼都已經冇晒力氣，所以為咗爭取多啲休息時間，就直接濕住頭髮上床瞓。雖然聽落好似無傷大雅，但其實呢個習慣分分鐘會為你嘅頭髮、頭皮甚至皮膚帶嚟唔少麻煩㗎！



濕髮入睡會對髮絲造成影響？

據外媒《Fox News Digital》報道，原來當頭髮濕潤時，其中氫鍵會暫時斷裂，令髮絲變得更加脆弱同有彈性，亦都更容易折斷。如果這時候再加上枕頭的摩擦力，簡直就是髮絲的「噩夢」！

髮型師 Briana Delvecchio 在接受訪問時就警告，這種情況會令你的頭髮容易出現開叉、打結，長遠而言更會造成永久性損傷。而皮膚科醫生 Dr. Noah Gratch 亦補充，枕頭的摩擦會令脆弱的濕髮損傷加劇，久而久之就容易導致斷裂同脫落。

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頭皮健康：潮濕環境促進菌群生長

除了頭髮本身，頭皮同樣是受害者之一。濕漉漉的頭皮被枕頭焗住一晚，就會形成一個又暖又濕的環境，令頭皮搖身一變成為真菌同細菌滋生的絕佳溫床！

Delvecchio 提到，這不但容易引致頭皮痕癢、頭皮屑，甚至會加劇起床時髮根的油膩感。Gratch 醫生解釋，潮濕環境會促進一種名為「馬拉色菌」的酵母菌過度生長，它是頭皮上天然存在的，但一旦過度增生，就可能導致脂漏性皮膚炎（一種慢性發炎性皮膚病）或頭皮屑增多。另外，如果本身皮膚屏障受損或者頭皮較油膩的人，濕髮睡覺更會增加患上毛囊炎（一種引致發炎、紅腫的皮膚問題）或真菌感染的風險！

面部肌膚：枕套潮濕影響皮膚狀況

你可能會懷疑，濕髮睡覺都會影響面部皮膚？答案是真的！頭髮上的水分會轉移到你的枕頭套上面。枕頭套一旦潮濕，就會更加容易滋生細菌、真菌同塵蟎。Delvecchio 提醒，長期接觸濕漉漉又帶菌的枕頭套，好容易導致暗瘡爆發，尤其是真菌性暗瘡，甚至會令濕疹等現有的皮膚問題惡化。

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簡單４招 維護髮膚健康

要避免以上種種問題，其實方法好簡單。Delvecchio 就建議，在睡覺前應該先用毛巾將頭髮徹底擦乾，再使用免沖洗護髮素保護髮絲。如果有吹頭的習慣，記得用低溫吹乾。當頭髮大部份乾透後，亦可以鬆散地編髮，以減少摩擦。

一個小小的習慣改變，就能大大改善你的頭髮、頭皮同皮膚健康，何樂而不為呢？