減肥｜專家教「1分鐘靠牆站立」 練出易瘦體質告別大肚腩

踏入「三字頭」甚至更年長後，你是否發現體重開始失控，即使餐餐計清卡路里，肚子那團贅肉依然穩如泰山？



不少人都將這歸咎於「年紀大代謝慢」，但日本著名姿勢改善專家 Minori 近日在《週刊女性PRIME》提出了一個令人意外的觀點：瘦不下來的真兇，其實是你日積月累的「壞姿勢」。她提倡一套每天只需 1 分鐘的「靠牆站立」法，強調體態正位才是開啟「自然變瘦」模式的關鍵。

駝背與「低頭族」是隱形的代謝殺手！

Minori 老師分析，現代人生活離不開手機與辦公桌，習慣性「縮膊」及「寒背」（駝背）。這種姿勢看似舒服，實則讓呼吸變得短促，導致肺部攝氧量不足，新陳代謝也隨之「慢下來」。

對於女性而言，更要提防「骨盆前傾」。如果你發現自己明明不胖，小腹卻異常凸出，這往往不是脂肪過剩，而是骨盆位置偏離，令下腹肌肉無法發揮支撐作用。不過，只要透過簡單的「牆邊校正」，我們就能重新喚醒那些睡著了的深層肌肉，讓身體代謝恢復正常運作。

做好3件事遠離中年發福（按圖看清👇👇👇）

1分鐘激活代謝 靠牆站立的 4 大重點

這套方法看似簡單，但要達到「矯正」效果，姿勢必須嚴格把關。想像你的身體像積木一樣，由下而上重新堆疊：

1. 腳尖「一拳」間距： 雙腳腳跟緊貼，腳尖稍微張開，中間預留約一個拳頭的空間。



2. 找回腰背的「黃金比例」： 許多人腰椎過度受壓，靠牆時腰部與牆壁之間應維持「一個手掌」的空隙。若空隙過大，緊記要收緊腹部，將腰椎向牆壁方向靠攏。



3. 徹底打開肩胛骨： 這是最難的一步。嘗試將兩側肩膀向後打開並下沉，讓肩胛骨平貼牆面。Minori 指出，若肩膀無法貼牆，正反映出你的胸部肌肉長期過緊。



4. 脊椎向上延伸： 後腦勺輕貼牆壁，微收下巴，眼睛直視前方。想像有一根繩子從頭頂將你向上拉扯，感受脊椎被拉長的感覺。



「三文治呼吸法」令效果倍增

單純站立只是「外在校正」，要強化瘦身效果，必須配合 Minori 推薦的「三文治呼吸法」，針對性地訓練腹橫肌：

在練習時，只需將右手按在腹部，左手則扶在背後腰間，使雙手像「三文治」般夾住腰身。接著開始用鼻深呼吸 4 秒，感受腹部與背部同時向外擴張；隨後徹底呼氣 4 秒，想像腹部與背部不斷向內縮小，最終在中心點「匯合」。這個呼吸動作不但能有效緊緻腰線，更有助於改善內臟下垂問題。

4 條「原則」助你成功修身

想要事半功倍，Minori 老師建議將這練習融入生活細節中：

起身第一件事就做： 每天起床立刻靠牆站一分鐘。這動作像幫身體「開機」，讓大腦記住正確姿勢，接下來一整日的走路步伐和呼吸都會自然變好。



由腳跟開始排好： 調整姿勢一定要由下往上。先對準腳踝，再到骨盆、肩膀，最後才是頭部。順序做對了，腹部肌肉才會真正發力。



呼氣要呼到清空： 吐氣時不要留力，要把肺部空氣徹底呼出來。只有呼得乾乾淨淨，才能練到身體最深層的核心肌肉，達到瘦身效果。



持之以恆： 壞習慣不是一天改掉的。先連續做一星期，你會明顯發現呼吸變深了，整個人也會精神很多。



比起昂貴的健身會籍或帶副作用的極端飲食，改善姿勢無疑是成本最低、亦最能持之以恆的方法。Minori 老師表示，自己曾以此法成功減去 13 公斤並維持 8 年不反彈。下次等咖啡或等電梯時，你不妨也找面牆，感受一下這1分鐘帶來的身體奇蹟。

