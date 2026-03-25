香水噴頸會傷甲狀腺？醫生拆解香水迷思 這種噴法才是最安全！

出門前輕輕一噴，心情瞬間加分！不少人習慣將香水噴在頸項或手腕，讓香氣伴隨脈搏散發。不過，最近社交平台卻瘋傳一個令一眾「香水控」人心惶惶的說法，直指「將香水噴在頸上會直接毒害甲狀腺」，隨時惹來健康危機！究竟這個說法有沒有醫學根據？香水中的化學物質真的會「毒害」甲狀腺嗎？



為了找出真相，外國女性健康資訊網站《Women's Health》早前特別就此訪問了多位內分泌科及呼吸系統科醫生。我們為大家整理了當中的專業意見，一文拆解這個健康迷思，並教大家最安全、零負擔的香水噴法。

拆解迷思！香水真的會「滲透」入甲狀腺？

坊間傳言認為，由於甲狀腺位於頸部，將香水直接噴在頸上，化學物質就會被甲狀腺吸收。然而，醫界目前並沒有任何研究證據支持這個說法。

美國俄亥俄州立大學韋克斯納醫療中心的 Kathleen Wyne 醫生解釋，當我們將香水噴在皮膚上，成份首先會被毛細血管吸收並進入血液循環。香水成份要直接穿透皮膚、皮下脂肪、筋膜和肌肉，再「局部」被甲狀腺吸收，在生理結構上是非常困難的。

美國波士頓醫療中心（Boston Medical Center）的內分泌代謝科醫生 Elizabeth Pearce 亦補充指出，進入血液的化學物質在隨著血流到達甲狀腺或其他器官時，濃度早已被大幅稀釋。因此，將香水噴在頸上，並不見得比噴在手腕等其他部位危險。

提防真正隱患 避開香水中的「內分泌干擾物」

雖然「香水直達甲狀腺」純屬誤解，但紐約內分泌科醫生 Florence Comite 提醒，我們真正需要留意的是香水中可能含有的內分泌干擾物（即俗稱的環境荷爾蒙）。這些物質有可能干擾人體的雌激素及甲狀腺荷爾蒙運作。大家在選購香水或個人護理產品時，應盡量避開以下成份：

鄰苯二甲酸酯：屬於塑化劑的一種，常被用作定香劑，讓香味更持久。



對羥基苯甲酸酯：常見的防腐劑。



合成麝香：常見於帶有木質調或麝香調的香水中。



值得注意的是，不少香水的配方被視為「商業機密」，標籤上未必會列出所有化學成份。醫生特別提醒，孕婦及哺乳期婦女由於懷孕期間甲狀腺的負荷較大（甲狀腺荷爾蒙分泌量會增加約50%），應特別小心，盡量減少接觸這類化學物質。

醫生警告：噴頸的最大風險其實在「呼吸道」

既然噴頸不會直接傷害甲狀腺，那是否代表可以放心狂噴？絕對不是！醫學界其實非常不建議將香水噴在頸部。

真正的原因在於「呼吸道風險」。頸部距離口鼻非常近，噴灑香水時，極容易直接吸入揮發的化學微粒。羅切斯特大學醫療中心的呼吸系統科醫生 Daniel Croft 警告，如果這些微粒進入肺部，很容易刺激呼吸道，對於本身患有哮喘或氣管敏感的人士來說，更有可能誘發病情惡化。他表示，不少呼吸系統科醫生為了避免誘發患者哮喘發作，在診所內都會嚴格避免使用濃烈香水。

同場加映：7招減少體味（按圖👇👇👇）

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「香水控」必學！最安全的香水噴法

為免吸入刺激性物質，同時又能讓身體散發自然香氣，Comite 醫生建議採用以下這個最安全的「香水雨」噴法：

1. 先閉氣：準備噴灑前，先稍微屏住呼吸。



2. 噴向半空：將香水向前方半空中按壓噴灑，讓香水化作大範圍的微細霧氣。



3. 走過香霧：慢慢走過這片「香水雨」落下的區域，讓香氣自然均勻地散落在衣物和身體上。



4. 恢復呼吸：離開噴灑範圍後才重新呼吸。



3大日常護理貼士 助你維持甲狀腺健康

除了留意日常接觸的化學物質外，要保持甲狀腺功能健康，大家不妨從生活習慣入手：

均衡飲食：多攝取新鮮蔬果及全穀物，當中的豐富維他命和礦物質對維持甲狀腺正常運作至關重要。



攝取足夠的「碘」：碘是製造甲狀腺荷爾蒙的關鍵元素。醫生建議，日常生活中應確保從食水、加碘鹽或海產等食物中攝取足夠的碘。



留意身體警號 及早就醫：甲狀腺出現問題時，症狀往往比較空泛，容易被忽略。如果發現自己出現無故疲倦、異常掉髮、月經失調、長期便秘、體重無故暴升或驟降、容易焦慮或心悸等症狀，建議盡早求醫並進行血液檢查。除了常規的甲狀腺刺激素（TSH）外，亦建議一併檢驗三碘甲狀腺原氨酸（T3）和甲狀腺素數值（T4），讓醫生能更準確地評估甲狀腺的功能狀態。



同場加映：每天需要多少碘質？（按圖👇👇👇）

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