努力減肥反變胖？營養師揭11個瘦身錯誤行為　斷食不當日後易復胖

台灣營養師蕭瑋霖（杯蓋）指出，減脂過程中很重要的事情就是透過飲食和生活作息的紀錄，來檢視個人日常狀況與藏在其中的小魔鬼，經過觀察分析，可以發現幾個常見的NG行為，會大大影響體重控制的成效。

Couch Potato該多動 小點心熱量密度高

1. 睡眠不足

每日睡眠若不滿7小時，會大幅影響到減脂成效，造成脂肪增加、肌肉減少的現象。

2. 只做斷食法

很多人在體重控制的時候，一味的使用斷食法，但大部分的人只是少吃早餐以及晚餐，以為這就是「168」，而忽略了日常飲食的重要性，這樣很容易會造成熱量攝取過低，所以一定會瘦，但接下來容易停滯，或是日後復胖，所以「均衡飲食」還是最重要的。

3. 坐式生活

大家都知道運動很重要，但真的有運動習慣的人卻不多，杯蓋營養師建議，一定要養成「運動333」的習慣，每周3次，每次30分鐘，心跳至少達130下，這樣運動量才比較足夠。

4. 不吃正餐只吃點心

很多人會吃點心，吃完後卻擔心熱量太高，或有罪惡感，所以就不吃正餐，這樣只會導致熱量攝取過低，而且營養不均衡，並不是好的方法。

5. 常吃體積小的食物

有些體積小的食物，熱量密度卻很高，像是餅乾、點心，建議要盡量避免，可以多選擇蛋白質或是纖維高的食物。

極低熱量易復胖 蔬菜不夠好飢餓

6. 吃飯吃太快

瘦素與飢餓素會影食慾及飽足感，吃太快會刺激飢餓素持續作用，身體感受不到飽足感，不但吃下更多食物，也增加熱量攝取。

7. 曾經嘗試極低熱量

極低熱量的情況下，會造成基礎代謝率下降，不是體重停滯，就是復胖。

8. 常常只吃一餐

很多人會覺得「今天少吃，明天可以多吃」，或「平常少吃，以後就可以吃大餐」，這些想法並不正確，只會造成不斷循環，建議要學習「分量」、「代換」的觀念，了解自己一日該吃的分量是多少。

9. 瘋狂沾醬

醬汁通常高油、高糖又高熱量，不是完全不能吃，但淺嚐就好。

10. 炸物、甜食頻率太高

這些都是「空熱量」食物，也就是沒有什麼營養素的食物，往往會造成熱量攝取過多，吃甜食和炸物的頻率最好一周不超過2次。

11. 蔬菜吃太少

體重控制的時候，很多人會覺得吃不飽。杯蓋營養師建議，可以提高蔬菜攝取，每天至少超過300克，如果蔬菜的攝取量充足，就能夠增加飽足感。

以上減重的NG行為你中了幾項？如果踩雷了，就要嘗試調整生活型態，找到適合自己的減重模式。

減重常見的NG行為（杯蓋營養師）

