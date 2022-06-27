愛的迫降｜孫藝真懷孕玄彬做爸爸！凍齡女神3招逆齡生長

40歲孫藝真升呢做媽媽！事實上近月孫藝真分享的照片都孕味甚濃，引來網民及記者揣測，孫藝真今日終於在社交平台正式宣布懷孕「我們迎來了小生命！」



孫藝珍宣佈懷孕。（IG@yejinhand）

孫藝真和玄彬因合作韓劇《愛的迫降》而交往，並於今年2月宣布結婚，3月於首爾舉行世紀婚禮。 孫藝真在社文平台撰文：「大家好嗎？我過得很好，今天要來傳達既小心又開心的消息，我們迎來了新生命，雖然現在還很懵懂，但在擔心和激動當中，因為每天都在感受著身體的變化。雖然是值得感激的事情，但因為要小心，所以還沒跟身邊的人說。我會好好守護來到我們身邊的寶貴生命，希望大家也能好好珍惜需要守護的東西，健康地度過，祝大家幸福。」

孫藝珍5月曾分享近照，當時她小腹微隆。（孫藝珍IG）

孫藝真是韓國第一代的「國民初戀」女星，有「無暇美女」的美譽。雖然現年40歲，但外表完全不似真實年齡。究竟她有甚麼保養秘訣？

暖毛巾敷臉1分鐘

孫藝珍的皮膚細緻飽滿，而且透出水分光澤，有白裡透紅感覺，秘訣在於孫藝珍十分注意毛孔保養，她在洗臉前會以溫暖毛巾熱敷臉部約1分鐘，運用毛巾熱力令毛孔擴張，將毛孔內的塵埃、殘留物或化妝品上的不良殘留物浮現出來，再用潔臉產品洗走污垢，有助減少皮膚角質增生導致毛孔閉塞。

孫藝珍亦會每天按摩臉及頸部。她善用塗抹皮膚保養品的時間，稍為用力向上拉提臉部和頸部肌膚作按摩，減少頸部鬆弛肌肉，舒緩繃緊肌肉外，亦促進臉部和頸部血液循環，有助消除頸部細紋，增加肌肉彈性，減少蒼老感。此外，孫藝珍亦經常做運動促進身體和皮膚新陳代謝，她認為皮膚得到更生時，就會自然透出紅潤的好氣色。

玄彬和孫藝珍。（YTN Star）

美白小秘訣：檸檬水洗臉

孫藝珍還有一個洗面美白的小秘訣，就是用檸檬水洗臉，她會先將檸檬切片，然後放入水中浸泡10分鐘，再用檸檬水洗臉。檸檬中的維他命C對於美白非常有效，有部分女生可能會直接用檸檬敷面，但事實上檸檬的酸性成分會刺激皮膚，所以用經過稀釋的檸檬水來洗面較為溫和。