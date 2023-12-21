新聞女王｜48歲佘詩曼皮膚白滑如少女靠早晚敷面膜？4招凍齡秘訣

TVB《新聞女王》即將邁向大結局，48歲佘詩曼時隔7年再拍台慶劇，憑實力演活霸氣女主角「Man姐」；無論在香港還是內地，也取得超高人氣。而更吸晴的是她白滑水嫩的肌膚，一點看不出歲月痕跡；不少網民表示，就算是平時分享的無濾鏡素顏照也依然漂亮，簡直是「凍齡女神」，絲毫不輸劇中各小花。一起來看看她的4招肌膚保養秘訣！

佘詩曼時隔7年再拍台慶劇，憑實力演活霸氣女主角「Man姐」。（圖片：Instagram@charmaine_sheh）

佘詩曼被指「報細數」？本尊親回網民發文

日前有內地網民在小紅書發文，貼出佘詩曼及高海寧在《新聞女王》戲中的造型，並在圖下標註兩人年齡，大讚她們保養得宜，怎料竟引來本尊親自回應「我48了」，相當耿直爽快。

佘詩曼親回網民小紅書帖文。（圖片：RED）

凍齡保養秘訣一：著重肌膚清潔

佘詩曼曾在內地綜藝節目分享自己的保養技巧，她表示拍攝劇集時妝容都比較濃，所以會進行4次卸妝。及後洗面時會選用「無皂鹼」產品，確保沒有化妝品殘留，同時不會過度清潔，避免破壞肌膚水分及油脂平衡。

另外，她分享每兩星期會做一次去角質；選擇溫和有效的磨砂膏對肌膚的刺激，同時清除堆積的老廢死皮，避免毛孔堵塞而導致粉刺。

佘詩曼非常著重肌膚清潔，會進行4次卸妝，更會定期去角質。（圖片：Instagram@charmaine_sheh）

凍齡保養秘訣二：早晚敷面膜

每當季節轉變，肌膚狀況都不太穩定。佘詩曼會因應膚質準備不同功能性的面膜，例如：夏天會偏向選擇具涼感、較為清爽、美白功效；而冬天就會多用保濕滋潤及膠原蛋白面膜。她每天早晚也會敷面膜，特別到乾燥地區或曬後，幫助肌膚補水及鎮靜紓緩，即使拍劇亦絕不偷懶。

佘詩曼每天敷面膜，即使拍劇亦絕不偷懶。（圖片：RED）

凍齡保養秘訣三： 必須要「鎖水」

佘詩曼強調「鎖水」是非常關鍵的步驟，如果沒有做到等同於前功盡棄。在潔膚及保濕後，必須根據個人膚況塗抹上適合的鎖水產品：油皮可選擇較清爽的乳液，中性肌則是保濕乳液，乾皮最好使用質地濃稠的乳霜，甚至是美容精華油；保濕、鎖水雙管齊下才算有效保養。

佘詩曼強調「鎖水」是非常關鍵的步驟，沒有做到等同於前功盡棄。（圖片：Instagram@charmaine_sheh）

凍齡保養秘訣四：補充足夠水份

雖然外在保養重要，但內在調理也不能忽略。佘詩曼曾於訪問中表示，每天都會補充大量水份，特別喜愛喝胡蘿蔔汁與蘋果汁，避免身體和皮膚出現缺水。飲水除了能幫助排毒減肥，也可以減少口臭、患上尿道炎或膀胱炎的風險。