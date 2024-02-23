O2toDerm｜拆解韓國人氣注氧療程原理及好處　美白煥膚保濕抗衰老

不少韓國女生都非常注重皮膚管理及日常保養，對於變美的投資亦是毫不手軟；所以即使捱夜、愛吃辣，依然擁有令人羨慕的「白嫩水光肌」！近年，「O2toDerm注氧療程」在韓國醫美界爆紅，更登上人氣綜藝節目成為熱搜，受到眾多名人明星的追捧。聲稱只要做一次，就能美白保濕、修復肌膚；到底原理、功效是什麼？立即為大家拆解詳細步驟及適用族群。

「O2toDerm注氧療程」在韓國醫美界爆紅，更登上人氣綜藝節目成為熱搜。（圖片：MBN）

皮膚竟然能「呼吸」？

平時呼吸所吸入的氧氣，約只有7%能輸送至皮膚。而隨著年齡增長、新陳代謝變慢，加上空氣污染、睡眠不足、煙酒等因素影響，皮膚或會引發「缺氧」症狀，不單臉色變得暗沉泛黃、毛孔粗大缺乏彈性，同時亦加快衰老速度，令色斑、黑眼圈、皺紋接連出現。

人氣「O2toDerm注氧療程」原理及功效

O2toDerm是產自韓國的醫學級皮膚注氧儀器，利用電子壓縮分離技術產生超過90%高濃度氧氧，及提供約3百萬個負離子；過程配合專利設計太空面罩，確保上述營養成分有效注入肌底。主要功效包括：即時美白、改善泛紅敏感、蠟黃膚色、有助排走毛孔髒污等，可一次過解決皮膚各種問題；同時可修復受損肌膚細胞及促進再生，甚至有益於身體機能及免疫力的提升。

第二代升級版更添置LED美白膠原5色光，針對皮膚不同狀況使用不同波長，加快細胞的新陳代謝率，且成效加倍；讓肌膚恢復健康光澤。

針對皮膚不同狀況，使用不同波長LED光，令成效加倍。（圖片：Google）

流程簡單 操作只需5步

步驟一：

簡單清潔面部，敷上氧氣泡沫面膜，可深層清潔毛孔、清走多餘油脂分泌及老舊角質死皮，有助去黃氣。



步驟二：

以噴槍注入氧氣積雪草精華，霧化後有效消炎抗敏、快速修復皮膚。



步驟三：

塗抺氧氣補水能量面霜，含多種草本成分，可深層保濕及提升吸收力。



步驟四：

戴上太空面罩進行護理，注入高密度濃縮純氧，不但放鬆身心，也能令肌膚即時美白透亮、改善由疲勞導致的乾紋黑眼圈，重拾活力緊緻彈性。



步驟五：

選擇合適波長的LED光照射皮膚，促進人體有氧代謝，加強營養成分輸送，改善皮膚微循環。



「O2toDerm注氧療程」操作只需5個步驟。（圖片：O2toDerm）

安全性高 適用人士廣泛

由於療程屬於非入侵性，不涉及高能量儀器如：激光、射頻等，所以相當安全，過程中亦不會有任何不適，也無需修復期，療程後可即時上妝，適合不同族群。包括：

肌膚暗沉、乾燥無彈性、有細小皺紋人士



對外用保養品吸收較差者



曾進行雷射激光、微晶磨皮、射頻、高能聚焦超聲波等醫美療程或曬傷後的肌膚



針對疤痕、黑色素沉澱、老化斑點，成長紋、橘皮組織等情況



有壓力大、睡眠不足及質素差等問題



孕婦、敏感脆弱肌膚



玫瑰痤瘡或酒渣鼻



一次療程約為45至60分鐘，視乎客人皮膚狀況，通常一次已有明顯效果。如果改善暗瘡敏感肌，建議需進行完整療程（6到10次），兩星期做一次，或諮詢專業治療師量身訂制個人化方案。