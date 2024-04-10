港男怒轟$XX白汁撈丁超劣食　網民怒數香港茶餐廳執笠6大原因

香港茶餐廳的服務水準一向為人詬病，近日有網民在社交平台發帖文列出香港茶餐廳執笠６大原因，包括食物難食、西面、收費貴等罪狀，惹來不少網民共鳴。



「全港店舖執笠結業消息關注組」截圖

該名網民在近日在熱爆的社交群組「全港店舖執笠結業消息關注組」發文，列出香港茶餐廳執笠６大原因，更張貼一張芝士雞扒撈丁的相片「佐證」。他首先狠嘲該碟食物是「全球獨有白色液體雞扒撈麵」， 白汁似用濃濃淡奶溝麵粉當芝士白汁，內裡沒有芝士味，「超低成本以為我哋食客係白痴」，又指雞扒是雪藏死屍雞，「我覺得係詐騙」。

第二個原因，是茶餐廳的座位強差人意，「全球獨有練功式坐姿食飯」，指枱底高度不足夠「翹腳」，「要硬生生弓字型坐喺度」，而且明明餐廳有其他位置還要搭枱，跟對面食客不夠半尺距離。

第三是茶記「幼稚園式廚藝」，他指出撈打菜式簡單，要煮得難食也非易事，認為「老闆冇心去做廚師冇技術」，而坐在樓主對面的食客叫了一碟鹵水雞翼撈麵，對方也只食了雞翼便埋單。

樓主指他的撈丁連凍飲售$58，認為價錢相當貴，「俾垃圾卻收此價應該有廚藝」，不應再賴跟地產霸權有關。而且侍應的服務態度差經常西面招呼，「似當客是仇人，問多句就嫌煩」。而最令他氣忿的是「靠估」的埋單方式，狠指該茶餐廳只接受現金支付，完全沒有從方便食客角度去諗，毫子、一千元紙幣甚至500元紙幣也不收！ 樓主指他曾試過兩次食完才知道只收現金，結果要留低貴重物品到提款機提款。最後他指出香港茶餐廳缺乏競爭力，是因為不思進取又要古惑，「完全冇得同深圳比」，更狠批執笠是唯一結果唔抵可憐！

網民對樓主的帖文反應兩極，有人認同不少茶餐廳質素衰過狗糧，「我家的狗也不吃這種東西，難吃又不健康」、「凡係只收現金嘅生意/餐廳，根本就係逃稅」、「認同 所以香港人被取代 係好正常」，不過也有網民認為樓主過分以偏概全，「芝士汁不嬲係咁整」，而店方不肯用電子支付，也可能是因為手續費貴，最後都是羊毛出自羊身上，食物又加價。大家又對香港的飲食業有何看法?