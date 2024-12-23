六合彩｜5期無人中平安夜頭獎可得4200萬！即睇攪出最多的6大數字

六合彩已經5期無人中，平安夜（24日)將再攪珠，累積獎金高達4200萬！《開罐》為大家統計了最新的6大幸運數字+投注站，祝大家好運！



(資料圖片)

六合彩｜發售日期時間

今次六合彩已在所有投注渠道發售，並於攪珠日（12月24日）晚上9時15分截止售票，攪珠將於同晚上9時30分舉行。

九龍灣德福

六合彩｜6大幸運數字

根據馬會統計，截至上周六攪珠，攪出次數最多的號碼仍然是30號，累計攪出493次；其次為49號，累計487次；第三位則是24號，攪出次數為480次。第四至六位依次為22、10及13，分別攪出475、472及470次。

6大幸運號碼：

30（493次）

49（487次）

24（480次）

22（475次）

10（472次）

13（470次）

六合彩金多寶｜近20期六合彩結果號碼

10大六合彩2024最幸運投注站

跟住一齊留意下全香港最幸運的投注站！根據馬會最新的資料，2024年（截至8月22日)內有三個投注站都曾有人拿過頭獎, 分別是荃灣青山道、上環干諾道西、以及大埔廣場。

10.大埔廣褔道

廣褔道158-172號大埔商業大廈地下

中頭獎次數: 30

9.上水石湖墟

上水石湖墟新豐路134-140A號A地下

中頭獎次數:33

8.大埔廣場

安泰路1號大埔廣場地下商場七號舖

中頭獎次數: 35

中環士丹利街2022年新裝修的投注站(資料圖片)

7.九龍灣德福

九龍灣宏開道16號德福大廈二樓4號舖

中頭獎次數: 35

6.觀塘廣場

觀塘開源道68號觀塘廣場地下G15, M20,116號舖

中頭獎次數: 37

上環干諾道西投注站(google圖片)

5.上環干諾道西

上環干諾道西3號億利商業大廈地下D - F及G1舖

中頭獎次數: 39

4.尖沙咀漢口道

尖沙咀漢口道39-41號麥仕維中心地下

中頭獎次數: 39

3.荃灣青山道

青山公路 - 荃灣段 300-350 號，荃錦中心地下B2舖

中頭獎次數: 41

2.屯門市廣場

屯門市廣場第三期地段277號地下

中頭獎次數: 44

1.中環士丹利街

中環士丹利街10-12號地下至三樓2號舖

中頭獎次數: 47

大家如果有心水數字，記得要在11月26日下午9點15分前，前往投注站、透過電話或是馬會網上平台進行投注！祝各位財運亨通！

同場加映 : 橫財命格5大面相+手相特徵 最緊要睇個鼻！

作為一個窮L+社畜，真心每年其中一個願望都是中六合彩。發達邊個唔想?不過從玄學程度來看，有無橫財命其實都是天生，想知自己有無橫財命，就看看自己有沒有以下5個面相及手相特徵！

【1】鼻頭鼻翼有肉

代表人物:梁思浩

相學中鼻代表一生的財運，鼻頭鼻翼有肉代表財運不絕，若能配上高直鼻樑就更理想。而梁思浩過往也曾透露中過4次六合彩二獎及三獎，合共至少470萬元獎金，他更曾上載手握中獎彩票的相片，其中兩張是電腦票。

【2】牙齒潔白整齊

代表人物:馬浚偉

嘴巴和牙齒都看到一個人的守財能力，所謂「口能容拳，富者之相」，嘴巴不可以太小，而且上下嘴唇不能太薄；門牙要大顆齊整，顏色潔白，牙齒無縫防漏財。2010年馬浚偉就曾中過六合彩三獎，贏得4萬多元獎金。點擊全文👉👉👉橫財命格5大面相+手相特徵 最緊要睇個鼻！手掌要有這條紋