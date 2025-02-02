新春六合彩金多寶2025｜2.2年初五攪珠!頭獎一注中1.88億史上最高

六合彩新春金多寶將於2025年2月2日（星期日，年初五）攪珠，今年馬會特設1.5億港元金多寶，若以10港元一注獨中，估計頭獎基金高達1.88億港元，是史上最高的頭獎彩金，亦是歷來最大規模的新春金多寶。想發新年財，機會嚟啦！



(資料圖片)

六合彩新春金多寶｜發售日期時間

六合彩新春金多寶攪珠將於2025年2月2日大年初五(星期日)舉行，馬會今次特設1.5億港元金多寶，若以10港元一注獨中，估計頭獎基金高達1.88億港元，是史上最高的頭獎彩金，亦是歷來最大規模的新春金多寶。

馬會指，新春金多寶獎券將於2025年1月25日(周六)晚上攪珠後開始接受投注。市民可於各場外投注處、電話投注及數碼平台投注及購票。

九龍灣德福

六合彩｜6大幸運數字

根據馬會從2002年4月7日到2025年1月18日的攪珠結果統計，截至對上一次攪珠，其中30號碼出現次數最多，達494次；其次是49號，487次；24號和22號分別出現480次和476次；10號和13號則出現472次和471次。

6大幸運號碼：

30（494次）

49（487次）

24（480次）

22（476次）

10（472次）

13（471次）

六合彩金多寶｜近20期六合彩結果號碼

10大六合彩最幸運投注站

跟住一齊留意下全香港最幸運的投注站！根據馬會最新的資料，2024年（截至8月22日)內有三個投注站都曾有人拿過頭獎, 分別是荃灣青山道、上環干諾道西、以及大埔廣場。

10.大埔廣褔道

廣褔道158-172號大埔商業大廈地下

中頭獎次數: 30

9.上水石湖墟

上水石湖墟新豐路134-140A號A地下

中頭獎次數:33

8.大埔廣場

安泰路1號大埔廣場地下商場七號舖

中頭獎次數: 35

中環士丹利街2022年新裝修的投注站(資料圖片)

7.九龍灣德福

九龍灣宏開道16號德福大廈二樓4號舖

中頭獎次數: 35

6.觀塘廣場

觀塘開源道68號觀塘廣場地下G15, M20,116號舖

中頭獎次數: 37

上環干諾道西投注站(google圖片)

5.上環干諾道西

上環干諾道西3號億利商業大廈地下D - F及G1舖

中頭獎次數: 39

4.尖沙咀漢口道

尖沙咀漢口道39-41號麥仕維中心地下

中頭獎次數: 39

3.荃灣青山道

青山公路 - 荃灣段 300-350 號，荃錦中心地下B2舖

中頭獎次數: 41

2.屯門市廣場

屯門市廣場第三期地段277號地下

中頭獎次數: 44

1.中環士丹利街

中環士丹利街10-12號地下至三樓2號舖

中頭獎次數: 47

大學教授分享$170聰明投注組合

此外，有網民早前也在「齊齊研究六合彩」FB群組中，提及2006年英國 Bradford University 一班教授，用聰明方法在英國買Lotto( 當地的彩票，形式類似香港的六合彩 )，結果命中頭獎，中了8千多萬港幣頭獎。教授的聰明投注組合法如下:

聰明一：買齊49個號碼

聰明二：買齊49個號碼、但唔需太多錢，這班教授只是用了17注，買齊49個號碼，而命中八千萬頭獎。

17 注的分佈：

第 1 至第 8 注

任選 48 個號碼買八注(不可重覆)

第 9 注

第 49 個號碼 + 任意的 5 個號碼

第 10 至第 16 注

不用第 9 注的 5 個任意號碼，在剩下的 44 個號碼裏選 42 個字買七注 (不可重覆)

第 17 注

在上面剩下的兩個號碼再配搭任意四個號碼

共17注 $170

同場加映 : 橫財命格5大面相+手相特徵 最緊要睇個鼻！

作為一個窮L+社畜，真心每年其中一個願望都是中六合彩。發達邊個唔想?不過從玄學程度來看，有無橫財命其實都是天生，想知自己有無橫財命，就看看自己有沒有以下5個面相及手相特徵！

【1】鼻頭鼻翼有肉

代表人物:梁思浩

相學中鼻代表一生的財運，鼻頭鼻翼有肉代表財運不絕，若能配上高直鼻樑就更理想。而梁思浩過往也曾透露中過4次六合彩二獎及三獎，合共至少470萬元獎金，他更曾上載手握中獎彩票的相片，其中兩張是電腦票。

【2】牙齒潔白整齊

代表人物:馬浚偉

嘴巴和牙齒都看到一個人的守財能力，所謂「口能容拳，富者之相」，嘴巴不可以太小，而且上下嘴唇不能太薄；門牙要大顆齊整，顏色潔白，牙齒無縫防漏財。2010年馬浚偉就曾中過六合彩三獎，贏得4萬多元獎金。點擊全文👉👉👉橫財命格5大面相+手相特徵 最緊要睇個鼻！手掌要有這條紋