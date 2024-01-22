Twins演唱會2024｜阿Sa阿嬌側手翻回憶殺　10首入場前必聽歌單

Twins演唱會2024｜組合Twins出道22年，1月21日於紅館舉行首場《TWINS SPIRIT SINCE 2001 LIVE IN HONG KONG》演唱會，唱出多首經典名曲。演唱會歌單包括《明愛暗戀補習社》、《女校男生》、《愛情當入樽》等等，唱《跅跅步哈姆太郎》時，阿Sa、阿嬌更打出側手翻！這招回憶殺令現場所有人的回憶都湧出來！無論你是昨天去紅館看首場Twins演唱會意猶未盡，還是買了演唱會飛準備去看，《開罐》和你一起重溫10首Twins必聽經典好歌，並附上演唱會歌單！



(資料圖片)

1. 女校男生 Twins成名作

來操場遊戲我共你一起，明日志願要牽手去做風紀 《女校男生》

阿SA在《志雲飯局》中談到，自己被Mani看中去試音時，發現楊受成、羅文及黎小田均在場，形容「容祖兒跳住咁入嚟」，原來當日是祖兒的生日派對。Mani要求她唱張惠妹及鄭秀文的歌後羅文就稱，「呢個女仔OK，學下就得。」

2. 明愛暗戀補習社

問愛戀易學難精 可否惡補，然後你也會勸我 嬉戲別要那麼早 《明愛暗戀補習社》

至於阿SA阿嬌兩人如何相遇，阿SA就指，第一次見到阿嬌時，覺得「好靚喎，去同佢傾下計先！」而阿嬌則指，因阿SA入行前曾做模特兒，故當阿SA搭訕時，她便回應「你好熟面口」，兩人笑言認識的開場白老土，但兩人翌日已相約逛街，感情甚好。

3. 風箏與風

兩人初認識便感情深厚，唱片公司就建議她們成為組合。阿SA過去受訪時就稱「最初抗拒，女仔組合喺香港掂唔掂㗎，又無乜成功例子。」不過之後又認為兩人當時年紀輕輕，可能兩人以組合形式出道更好，便組成了現在的Twins。

當風箏遇上風 即使快樂的痛，仍能乘著狂風 天空中愛得英勇，有了他就算哭 仍然流露著笑容 《風箏與風》

看更多：【廣東歌】樂壇隱世高手陳柏宇 十首不可不知的經典歌曲

4. 戀愛大過天

阿嬌曾在訪問中稱，《戀愛大過天》是「為她們二人而面世」。阿SA就指，自己當女友時，總要黏著另一半，亦怕對方抽不到時間陪伴她。

同學愛新鮮 戀愛大過天，想不想也日夜懷念，連甜夢也不夠甜，當然 現在我未成年 讓我膚淺， 只知戀愛大過天 《戀愛大過天》

5. 下一站天后

《下一站天后》不少人都聽過，但此歌最初其實只由阿SA一人主唱，不過歌曲推出後反應相當好，之後便推出阿SA阿嬌合唱版，亦是大家廣為熟悉的版本。

即使有天開個唱 誰又要唱，他不可到現場 仍然仿似 白活一場，不戀愛 教我怎樣唱。 《下一站天后》

6. 士多啤梨蘋果橙

一聽到這首歌，可能有人已自動將歌詞與粗口連結；更有人指這首詞是林夕作品中，較無聊的一首。不過林夕過去接受傳媒訪問時指，因Twins在青少年聽眾有影響力，故特意寫下此歌予Twins，諷刺一些為取悅戀人而盲目減肥的年輕人。

士多啤梨啤梨蘋果橙，甚麼A餐B餐不敢揀，是否比起失戀還淒慘，為了想清減 《士多啤梨蘋果橙》

看更多：《櫻花樹下》《囍帖街》 10首已經10歲的得獎歌

7. 朋友的愛／8. 亂世佳人

Twins的經典MV之一，與《亂世佳人》是姊妹作。這兩套MV形式，也是較罕見的連續劇風格。

講述Twins兩名成員，同時愛上陳偉霆MV上阿嬌成功獲William歡心，並稱「一切都是緣份的安排」。不過返回現實世界，阿SA就曾與William撻著，開展五年情後分手。

9. 女人味

最初出道時歌曲走青澀路線《女校男生》及《戀愛大過天》盡訴中學生情懷。數年後，Twins和Fans一同成長，由多情中學雞，變成扮大人的各位，這首歌亦刻劃不少女生想變大個的心理。

行為舉止嫵媚 讓我戒掉稚氣，完成春光明媚 幸福開始儲起，女人味 女人味，女人的身份這樣美 不再兒戲 《女人味》

10. 相愛6年

Twins在《人人彈起》演唱會中，合唱這首《相愛六年》時落淚。其後於2016年，《Twins LoL 世界巡迴演唱會》佛山站時兩人再次唱起這首歌，阿Sa先落淚，之後阿嬌亦一同落淚。

阿Sa過去接受訪問時指，曾求籤並引述籤文指，「我同阿嬌係注定一齊嘅緣份」，就算過程中有起有落，「但最後都會走埋一齊，係Happy Ending」。

假如感激我運氣 不如多得有著你， 投緣難講理 歎世界 亦要牽手上機， 一人一口氣做到未洩氣 ，沒法不一起 這種不捨不棄，大過天和地 我肯交換去做你 《相愛六年》

《TWINS SPIRIT SINCE 2001 LIVE IN HONG KONG》演唱會首場歌單



1. Opening Medley：《高手看招》+《明愛暗戀補習社》+《二人世界盃》+《愛情當入樽》+《ICHIBAN興奮》+《盲頭烏蠅》+《跅跅步哈姆太郎》

2. 本小姐

3. 花生騷

4. 愛情突擊

5. 千金

6. 眼紅紅

7. 幼稚園

8. 我們的紀念冊

9. 神奇兩女俠

10. 和平日

11. 作詞人的錯

12. 雙失情人節

13. 亂世佳人

14. 飲歌

15. 女人味

16. 星星月亮太陽

17. 紅睡星

18. 下一站天后

19. 虛齡時代

20. 成長

21. 拍住上

22. 相愛22年

23. 雙喜樓

24. Big Hits Medley：《丢架》+《多謝失戀》+《朋友仔》+《傷心情歌》+《女校男生》+《朋友的愛》+《戀愛大過天》

25. 風箏與風

