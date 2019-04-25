【畀心手勢進化史】韓星教你最新大勢心心手勢　咬一口　反轉心心

手指心心已經過時，韓國現在正流行另一心心手勢 — 反轉愛心！不只韓星，就連中小學生，都在社交網站上傳反轉愛心手勢，快點跟著韓星學起來！

最近韓國正風行反轉愛心手勢，一隻手手心向出，將中指、無名指、尾指向上，屈曲食指；另一隻手手背向出，將中指、無名指、尾指向下，令一隻手的食指和姆指與另一隻手的姆指和食指貼著，拼出心形。看似簡單，但做起來卻不易，快看看示範，馬上學起來！



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愛心咬一口

除了反轉愛心，韓星為了粉絲福利，都紛紛發送不同形式的愛心。這個「Chuu Heart」又稱作「咬愛心」，由女團LOONA的Chuu自創。先用雙手做成圓形狀，將作勢將圓形咬一口，同時將圓形變成心形手勢。



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韓國的心心手勢又豈止這些，見到偶像比愛心，不論是甚麼形式，一眾迷妹迷弟都會心心眼吧！



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