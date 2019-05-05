出奇蛋驚變「獵奇蛋」！　迪士尼公主走樣嚇窒網民：好恐怖

號稱一次滿足3個願望的出奇蛋難道走樣了嗎？不只小孩特別喜歡有吃有玩具的出奇蛋，大人其實也很愛蒐集裏頭的公仔，也因此常常會推出一些品牌聯名的公仔出奇蛋吸引消費者！不過最近就有媽媽和朋友代購了一批公主系列的出奇蛋，沒想到打開之後的畫面立刻讓他的孩子嚇歪問：「媽媽她長的好恐怖哦！」

這…真的是迪士尼公主嗎？也難怪媽媽無奈發問：「現在出奇蛋的玩具都這麼粗糙嗎⋯⋯」

圖片來源：●【爆廢公社】●

這一幕也讓網友爆笑加驚嚇地說：「根本是獵奇蛋吧！」

「這三小，我會打電話客訴吧」

「真的好恐怖喔～」

「⋯這是萬聖節活動嗎」

「這樣還不夠出奇嗎..」

不過原PO媽媽不孤單，因為還真的有其他人也買到走樣的獵奇蛋！

「我們也拿過崩壞的」

「至少比我買的還好啦…下半身不見的」

「我也有崩壞的公主」

圖片來源：●【爆廢公社】●

原PO後來補充他購買的出奇蛋照片，就有眼利網友認為應該是買到山寨版了啦！

圖片來源：●【爆廢公社】●

「這應該是山寨出奇蛋，至少我女兒買的出奇蛋沒一個玩具崩壞，囧」

「妳買到假的了，因為我也買過，整個超崩壞的魔雪奇緣！我女兒直接丟掉」

「陸製吧⋯⋯」

不過根據搜尋到同款蛋的網路開箱文來看，媽媽買到的其實不是出奇蛋啦！她買到的是義大利Zaini阿尼驚喜蛋，而當中有媽媽買到的那麼誇張嗎？

嗯…看起來似乎精緻度有待提升啊！不過至少可以安慰的是，小朋友以後應該不敢再吵着要買驚奇蛋了啊？

圖片來源：Youtube截圖

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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