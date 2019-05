【香港01 X ICMA大專聯校歌唱比賽】古立權：每首歌有靈魂

【香港01 X ICMA大專聯校歌唱比賽】為踏上麥花臣的決賽舞台,各位大專生參賽者都在早前於赤柱廣場舉行的複賽施展渾身解數!以下為校園冠軍參賽者古立權的自我介紹。

古立權 GU Liquan (21歲) 學校: 香港公開大學 (OU) 科目:創意廣告及媒體設計 年級:Year 3

決賽詳情 日期:2019年6月26日(星期三) 地點:旺角麥花臣場館

大家好,我是來自香港公開大學,就讀於創意廣告及媒體設計三年級的學生古立權,大家也可以叫我Monkey!我是一個熱愛唱歌,創作,表演的學生,我喜歡通過音樂來表達我自己。平時比較喜歡唱的類型是情歌和R&B。站在舞台的那一刻,我忘卻一切煩惱,盡情享受。對於我來說,唱歌就像我的呼吸一樣,時時刻刻陪伴著我的生命。我覺得每一首歌都有自己的靈魂,不同時期唱都有不同的感受。我常常把一首歌練很多次,想讓人聽起來更好聽,更容易帶去情感。

我記得我由細細個開始會聽到啲音樂跟住音樂跳動,第一次上台唱歌係係我舅父嘅婚禮上,真正開始認真唱歌就由中一開始 到依家都七八年啦。

我好鍾意嘅一個歌手係林俊傑,由佢第一張碟開始聽,就開始左唱歌。慢慢地,我享受在舞台上的每一分鐘,每一首歌。在唱每一首歌都會投入一份感情,雖然會很累,但也是一種感情的釋放。

我想要我的努力被認可,想被更多人看見,而這個比賽是香港大專院校最有資質 被大家所認可的比賽,所以我參加這個比賽 。

唱歌是我一個釋放自己情感的方式,開心或者不開心,我都會通過唱歌來表達自己的情感。而且我是一個很喜歡交朋友的人,唱歌可以讓我認識到不同的朋友,也確實認識到了很多朋友。一起玩音樂,一起創作。

我記得有一次參加比賽,拿了獎,有機會拍MV出自己嘅歌。而拍攝時期正好和旅行的時期撞期了,而我放棄了旅行,如期進行了拍攝。在拍攝的過程中,我也獲得了很多的經驗和結交了很多的朋友,所以我覺得很值得。

我覺得聽眾和表演者的關係是很緊密的,每個人都有不同的經歷,每個人聽歌也有不同的感受,我希望用我的歌聲來呼喚出你們心中可能不敢或者沒辦法抒發的感情,希望大家可以投我一票!謝謝!

我有一句座右銘,就係At least try to fail, but not fail to try.

我沒有多遠大的夢想,在這個浮躁的社會,我希望腳踏實地,能讓聽我唱歌的人靜下心來,哪怕只有短短的一分鐘,我也心滿意足,就算只有一個觀眾,我也會繼續唱下去。