【炒賣天堂】炒樓炒股以外香港人炒甚麼？　黃牛飛只能排第2

喺香港，好似咩都有得炒咁，炒樓炒股炒鞋炒袋……仲可以炒shake shake粉，真係不禁講句世事無奇不有。有時真係好想睇吓班人諗咩，想知道喺佢哋世界入面係有咩唔炒得，你話，普通人點諗到shake shake粉都可以炒㗎？shake shake粉攞嚟食㗎嘛！無他嘅，咪好似子華神咁講囉：「人類嘅終極理想都係不勞而獲。」轉個手賺一筆，好多人都會覺得唔炒咪笨！今日就等DailyView用網路大數據同你講吓，香港人上年除咗炒樓炒股炒鞋炒袋等等，仲鍾意炒咩！

DV小教室：香港網路大數據觀測咗近萬個網站頻道（而且不斷增加ing），包括港澳地區的新聞頻道、FB、IG同埋各大討論區、Blog......透過強大嘅網文爬梳觀測，攞到巨大嘅資料樣本數，拎到上億嘅文章及留言訊息，以人工智慧的語意程式做分析。

十、炒咪錶：無成本，公家地方私人生意

依家喺香港地揸架車話想搵個咪錶位擺喺街都難，成日左兜右兜都唔見有位，淨係見到層出不窮嘅霸位方法：雪糕筒、人肉霸位、鋪頭車霸位等等。想話喺深水埗、九龍城、山林道、天文台道……等等嘅地方泊咪錶位？咁你就焗住食炒價啦！一個位15分鐘賺20％，冇成本做生意，好多時仲唔入錶賺盡你！你想報警解決問題？對唔住，差人嚟到都處理唔到，最多抄轉牌。但人到街頭，街尾都入晒錶喇。

一個位15分鐘賺20％，冇成本做生意，好多時仲唔入錶賺盡你！（資料圖片／黃煒堯攝）

九、炒廚師腸：腸？定係搶啊？

上年年尾，美國廚師牌雞肉腸因為母公司破產而面臨停產，震驚港人。廚師腸會出現喺香港人嘅早午晚三餐、燒嘢食同埋打邊爐，無咗點算啊？咁大件事，好多精明嘅生意人就從中搵到商機！喺市面仲有大量嘅廚師腸，甚至超級市場都特價緊嘅時候，就已經有人開價200蚊出售，曲直難分！不過最近本港代理「大昌行」話，會用返同樣配方再生產，炒家們應該要食一排喇！

上年年尾，美國廚師牌雞肉腸因為母公司破產而面臨停產，震驚港人。喺市面仲有大量嘅廚師腸，甚至超級市場都特價緊嘅時候，就已經有人開價200蚊出售，曲直難分！（資料圖片）

除咗咪錶同廚師腸，香港人仲鍾意炒啲咩？（點圖瀏覽）！↓↓↓

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炒賣為咗咩？

其實點解香港人咁鍾意炒賣嘢？有錢嘅炒樓炒股，冇錢嘅炒iPhone炒飛，佢哋為咗啲咩呢？為嘅係兩餐晏仔？定係為搵更多嘅錢？子華一句：「搵食啫！犯法啊？」完美講出金錢至上嘅香港地嗰種荒謬價值觀。唔好問點解香港會變到咁，因為好多香港人會答你：「我想㗎？」

除咗樓同股，依啲都可以炒！（DailyView網路溫度計）

分析說明：本研究資料分析時間範圍為2018年4月21日至2019年4月22日，共一年。網路大數據系統觀測港澳地區上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、Instagram、Twitter及各大討論區、部落格等，針對討論『香港人炒賣』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。本文分析之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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