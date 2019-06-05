【認字特警】大數據話你知10大港人用錯嘅粵語正字

守護廣東話？今日就去捉字虱！

呢幾年本土文化思潮崛起，已經成為唔少香港後生仔嘅共識喇。我哋成日話要撐香港愛香港，不過愛唔係得個講字㗎，要做先夠愛，做得越多越愛㗎嘛。咁到底我哋日常生活仲有咩方法可以維護香港嘅核心價值？其實唔難！最梗要唔好怕俾人笑，等我哋一齊化身做認字特警，大家一齊用粵語正字，以後喺網路世界再無語癌！嗱，DailyView網路溫度計已經用咗網路大數據排咗「港人十大用錯嘅粵語正字」畀你參考吓！檢舉正字，你我有責！

DV小教室：香港網路大數據觀測咗近萬個網站頻道（而且不斷增加ing），包括港澳地區的新聞頻道、FB、IG同埋各大討論區、Blog......透過強大嘅網文爬梳觀測，攞到巨大嘅資料樣本數，拎到上億嘅文章及留言訊息，以人工智慧的語意程式做分析。

十、「果」個，邊到有水果？

果有好多意思，但絕不可用係「嗰」杯，「嗰」張紙，「嗰」個人。「嗰」先係正字，倉頡碼：口人田口。教埋你點打隻字，千其唔好再打「果」，唔好咁鬼懶啦。係咪無哂藉口？唔好比我哋下次再捉到你，到時候塞你食10個水果㗎喇！

「果」個，邊到有水果？（DailyView網路溫度計）

九、佢「地」喺邊到？都係錯字！

呢個字好似九成九嘅人都會犯錯，好值得我哋認字特警正視問題！無錯，要維護本土文化，一啲都唔簡單囉。你「地」係錯㗎，我「哋」先係啱。諸如類推，佢「哋」、你「哋」、人「哋」先係正字，以後打字要記住鳥。

佢「地」喺邊到？都係錯字！（DailyView網路溫度計）

即睇10大港人用錯嘅粵語正字▼

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粵語用字小知識：潮流真係好緊要

文字演變嚟講，約定俗成真係最重要嘅規則，簡單講，即係「誰大誰惡誰正確」，當一個錯別字愈嚟愈多人用嗰時，用到全世界都覺得，哇，呢個先係正字喎！咁最後約定俗成，就會演變成為正字喇！不過，呢種演變都往往會跟返字形字音，並唔係創作力量同幻想會嚇你一跳噉誇張嘅。所以，我哋了解平時粵語嘅正字，雖然未必要做認字特警，但知道返每個字嘅來龍去脈，絕對有助維護本土文化。愛香港，由撐粵語做起！

（DailyView網路溫度計）

分析說明：本研究資料分析時間範圍為2018年09月08日至2019年03月09日，約半年。網路大數據系統觀測港澳地區上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、Instagram、Twitter及各大討論區、部落格等，針對討論『港人十大用錯嘅粵語正字 』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。本文分析之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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【本文由「DailyView 網路溫度計」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】