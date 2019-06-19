【潛力股】因癡肥慘食檸檬　日男2年勁減60kg變型再告白

肥仔，給人的印象總是賤肉橫生，五官都快被肥肉埋沒，而且大多都與戀愛沾不上邊。 然而，肥仔也可以有無限的可能性，只要減掉表面的脂肪，說不定內裡蘊藏著驚世「寶藏」，就如大家都熟悉的彭于晏、姜濤、Big Bang的T.O.P.等等，都是由肥仔蛻變而成的帥哥！

善彥高中2年級時已重達130kg。《ザ！世界仰天ニュース》

日男勁減60kg變帥哥



近日日本一位28歲男生 土屋善彥於日本電視台節目《ザ！世界仰天ニュース》分享自己的減肥經歷，花2年時間由原來重達130kg減至70kg，由其貌不揚的肥仔變成型男。由於前後差距太大，令在場嘉賓都不禁嘩然。

善彥因肥胖而被心儀的女生拒絕。（《ザ！世界仰天ニュース》模擬片段）

「食檸檬」為減肥動力？



正所謂「唔跌過就唔知痛」，善彥原本自覺肥胖不是罪，直到他向心儀的女生告白，豈料對方直斥他太肥並斷言拒絕，表示自己只喜歡像玉木宏般修長身型的男生。



自此，善彥便下定決心減肥，立志要蛻變成「千秋王子」來俘虜公主芳心。



點擊圖片或影片觀看善彥如何蛻變

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雖然善彥最後也沒能成功追求到那位女生，但回復了健康體態，還成為一名帥哥，總算沒白費努力呢！