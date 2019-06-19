日本男生最討厭的女生雨天打扮　女士穿搭要注要這4種

連續幾天也下雨，不知不覺又到了雨季，雨天的衣著的確令人煩惱，特別是著重打扮的女士們。日本網站「戀愛jp」集合了4種男士最討厭的女性雨天打扮，女士們可以參考一下。

【1】落雨穿長裙不合理？

「下雨天但很長的裙。」一個29歲自稱銷售員的男生如是說。

這位日本男士認為，雖然大家也知道正在下雨，但女生卻選擇穿著長裙，真的不太合適，因為雨水很容易弄污裙腳，他實在不能理解。

【2】穿長雨靴竟然有錯？

「穿長雨靴看起來很熱。」這個意見來自28歲的日本 IT人員。

每逢雨天，香港都有不少女生會穿上長雨靴，而且可以顏色鮮艷，配搭不同造形。不過這位IT男似乎只着眼於「理性」，認為雨季通常又熱又焗，穿長雨靴感覺潮濕，所以不會喜歡，建議女生選擇短款雨靴。

不過，記者身為女生，估計作出上述評論的日本男士，根本未穿過長雨靴，其實長雨靴「鞋筒」可以很寬鬆，並不一定焗促。

【3】白色恤衫會「透」？

「你知道它會變濕，為什麼還選擇白色？」31歲自稱商人的日本男生表示。

大部分白色恤衫使用的衣料會相對透薄的，不但會令到女士們到尷尬，原來對日本男士來說更是一種打擾。在管理層工作的日本男士指，如果女士選擇一件白色恤衫，可能會在弄濕後看到內衣。在一些重要的場合，會對有女朋友的男士們做成打擾。（記者相信這個評價與日本職場文化有密切關係。）

【4】太獨特的雨傘？

「設計的獨特傘有點令人尷尬。」30歲任職「顧問」的日本男士表示。

在日本文化中打擾別人是不禮貌的行為，所以大部份人都會選擇透明雨傘，「撐傘」時留意不要碰到他人。因此，有日本男士不太喜歡過於獨特的雨傘，會令人感到尷尬，並指在約會時，應該選擇一把較簡單的雨傘。

其實，女性選擇喜歡的雨傘，可以令她們即使在下雨天時，也讓能她們有好心情，男生還是放鬆一點吧！

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