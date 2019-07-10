南韓擁有這數目的身家　就可被稱富豪？港人看了肯定驚訝

長江實業前主席李嘉誠，擁有約2,500億港元的身家，連續21年蟬聯「香港首富」之名。 大家認為到底身家要有幾多才能稱得上為富豪？南韓機構最近做了一項相關調查，發現最多人認為至少要有這個數目，才能稱得上有錢人！

在韓劇《金秘書為何那樣》中，朴敘俊飾演的「李英俊」就是一名財閥二世。（《金秘書為何那樣》劇照）

根據2018年的福布斯富豪榜，已退休的長江實業前主席李嘉誠，連續21年蟬聯「香港首富」之名，擁有317億美元身家（約港元2500億）；而韓國的首富則是在韓國與李嘉誠有相同地位的三星集團前會長李健熙，擁有206億美元身家（約1600億港元）。

三星集團前會長李健熙（인터뷰365圖片）

仇富情緒減低

自2004年起，韓國機構「Money Today」每年都會進行有關富豪的問卷調查，看看韓國人對富豪的好感度、成為富豪的方法、對於富豪的標準等等關於富豪的看法。從1至10分的評分之中（1分為最低分，10分為最高分），今年韓國人對富豪的平均評分為「5分」，比去年的4.62分稍微提升，顯示「仇富」的情緒漸漸減少，認同富豪所作出的努力和對社會貢獻的受訪者亦多了。

每年韓國人對富豪的運分走勢（money today圖片）

「至少有10億韓圜」先算有錢

至於對富豪的定義，包括所有金融資產及地產物業，有38.8%的受訪者認為，至少有10億韓圜身家（約港元667萬港元）才可稱得上為富豪，19.8%人認為至少20億韓圜（約1333萬港元）、14%人認為至少30億韓圜（約2000萬港元）、11%人認為至少50億韓圜（約3333萬港元）、以及10.9%人認為至少100億韓圜（約6666萬港元）。

韓國人對富豪的定義（money today圖片）

「這就是嚴重的貧富懸殊的證據」

如果擁有666萬港元就可以稱為「富豪」的話，那麼在香港應該有不少富豪吧？！不過，不少網民亦對調查結果感到不意外，表示「10億就能當富豪，代表韓國只有很少人有這個數量的身家吧」、「在韓國，就算你多富有也好，也得交很多很多稅」、「這就是嚴重的貧富懸殊的證據」。