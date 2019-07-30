千尋如何一眼認出豬爸豬媽？　內地七歲童大智慧　神分析震驚網民

千尋為何能認出父母一直是網友討論不斷的話題，不過最近這名七歲小孩的「神解答」，讓一群大人都羞愧的低頭了啊...

日本經典動畫電影、也被堪稱是一代神作的《千與千尋》不只創下超高票房紀錄，還曾奪過奧斯卡最佳動畫獎，不管經過多少年仍會令人想一再回味。而接近片尾、也就是千尋要救出父母時，許多人都好奇為何她能從眾多的豬隻中猜出哪隻是父母的化身，對此大家都有不同的解答。

千尋為何能認出父母一直是網友討論不斷的話題。（《千與千尋》劇照）

而最近這個問題又再次引發討論，主因是中國知名論壇《知乎》分享了一則小故事，文中寫到一名日籍華裔的爸爸在與小一（約7歲）的兒子看完電影後，好奇問兒子為什麼千尋會這樣回答，兒子則肯定的答「這是個腦筋急轉彎」。

小一兒子接著解釋，指出湯婆婆一開始就說了「只有一次機會，只要猜中就自由了」，但只能指認一次的話就得在父母之間作抉擇，認為千尋發現湯婆婆的話裡有玄機——一次機會無法同時救出父母，才會推測父母不在該群豬之中。

小一兒子認為千尋發現湯婆婆的話裡有玄機。《（千與千尋》劇照）

父親驚訝的問「一次選兩隻不行嗎？」但兒子堅定的表示一次就是一次，若選了兩隻就代表用了兩次機會，跟無賴沒什麼差別。

最後父親羞愧的說道，在孩子的世界裡，說好的條件就是不能打破，而身為父親的他還想動歪腦筋，直呼自己和貪心的千尋父母沒有兩樣；這樣的解答讓網友們開了眼界，也感嘅或許正是小孩的純真，才能看透大人們一直無解的難題。而該部作品的導演宮崎駿其實也給過不同的解答。

宮崎駿曾表達過，這部作品並不是描繪擁有特殊能力的少女，千尋代表所有現實世界裡每個差不多年紀的孩子，她受了生活的歷練、學會友愛犧牲，還克服了重重難關，因此獲得了「活下去的能力」——有了這種能力，千尋就能輕易認出自己的父母，似乎意味著「辨認真相」也是生存重要的一環。

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