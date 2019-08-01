丼丼屋推4款北海道產牛肉新品　 apm店期間限定「梳乎蛋」主題

丼丼屋今次聯乘北海道札幌燒肉店「金獅子」，將於8月6日推出以北海道產牛肉為主題的新品，共有兩款烤牛肉丼和兩款牛肉握壽司。

「金獅子烤牛肉丼」共有兩款，牛肉使用秘製醬汁醃製後，再進行烤調和慢煮。

第一款「金獅子烤牛肉配日式滑蛋丼」的滑蛋十分嫩滑，但最令記者驚喜的是用作提味的辣椒油。辣椒油香味十足，味道類似蝦米辣椒醬，並只有一絲絲辣味，不能吃辣的朋友無需擔心。

另一款「金獅子烤牛肉配海膽丼」則運用了現時日本流行的組合，以海膽搭配牛肉，提升牛肉的鮮味。

兩款牛丼都份量十足，記者自問算是大食的女生，但都覺得吃完一碟有點勉強，細食的朋友可考慮跟同伴分享。

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除了牛肉丼外，丼丼屋亦將推出了兩款牛肉壽司，分別為「北海道產牛壽司」及「北海道產牛配海膽壽司」。握壽司的牛肉非常大片，記者試過兩款壽司後，認為「北海道產牛配海膽壽司」略勝一籌。牛肉片上的海膽味道鮮甜，中和了牛肉的膩。

是次新品更加入Sanrio人氣角色「梳乎蛋」（又稱「蛋黃哥」），推出3款「梳乎蛋」相關的新品，賣相非常可愛。

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丼丼屋更將apm分店打造成期間限定「梳乎蛋」主題店，為配合這次北海道產牛肉新品，「梳乎蛋」化身牛牛擺出不同的姿勢，店內由招牌、牆身、窗戶都滿佈「梳乎蛋」的身影。主題店只到10月，粉絲要打卡影相的話就要把握時間！

+ 4 + 3 + 2

由8月6日起，凡惠顧任何北海道系列的食品，即可得到丼丼屋聯乘「梳乎蛋」文件夾一個。由8月19日起，於同一賬單內惠顧至少一款「金獅子烤牛肉丼」定食，並消費滿$350，即可獲得丼丼屋聯乘「梳乎蛋」紀念碗及文件夾各一個，數量有限，粉絲想要的話就要盡快行動！