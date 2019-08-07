【逃犯條例】催淚煙波及民居　吸入點算好？中醫教你5款排毒湯水

《逃犯條例》反修訂風波不斷，多區示威活動持續，警方多次施放催淚彈驅趕示威者。惟部分施放地點接近民居，街坊就算足不出戶都避無可避，若吸入輕量催淚煙應如何是好？

李澤彤攝

如有刺激性咳嗽 可食雪梨

註冊中醫師李殷兒接受《香港01》查詢時指，接觸到刺激性氣體，在中醫理論中與感染癘氣外邪的症狀相似，主要為火熱毒盛之象，而患者有機會出現呼吸道、皮膚及腸胃道症狀。



李醫師建議，若市民沒直接接觸催淚煙，或出現咽喉乾燥、刺激性咳嗽、或皮癢乾癢等徵狀，可考慮多進食養陰生津的食材，如雪梨、雪耳、沙參、天冬等；若症狀主要為納差（即食量減少）、腹瀉等，則建議食用藿香、茯苓、蓮子等行氣健脾的藥材。李殷兒叮囑，情況嚴重患者若感到不適，應立即求診。

林振華攝

眼睛發炎 可用蒲公英煲水服用

菩提堂中醫診所余健楚註冊中醫師接受《香港01》查詢時指，如居民懷疑或確認自己吸入少量催淚氣體，應留意呼吸系統有否出現問題，例如氣喘、咳嗽。假如喉嚨被催淚氣體刺激致灼熱不適，甚至短時間內出現咳嗽，可考慮用適量玉蝴蝶泡熱水沖服，然後當水喝，效用可利咽清熱。若眼睛被催淚氣體刺激至發紅或發炎，建議可考慮用蒲公英二兩煲水服用，當茶飲，具治療作用。



如果沒有任何症狀，建議市民這段時間可煲湯適量飲用，達致清肺毒的作用。材料如下：馬蹄、蓮藕、麥冬、綠豆，加水後煲至1小時，最後混和少量蜂蜜即可。

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註冊中醫師余健楚又指，目前正在處於炎熱的夏天，天氣非常酷熱，建議和平集會和遊行的市民，注意補充足夠的水份，避免中暑。除此之外，建議可以到街市購買新鮮白茅根二兩至三兩煲水，隨時當水飲用，既可以解熱又可滋陰，減低中暑風險。

市民若因社會出現不和諧，以致心情煩躁甚至憤怒，加上正在夏天時節，更加會容易出現心火亢奮和肝火旺盛的問題，余健楚建議可煲夏枯草飲用，起清肝火功效，同時能避免或減輕失眠問題。

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