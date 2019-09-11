食辣食到記憶力衰退？　研究發現認知能力竟與「辣椒」有關

你是無辣不歡的人嗎？最新研究調查顯示，受試者自述，每天攝取辣椒過量的人，當心記憶力、認知能力可能會衰退。但也有專家指出，不能推論兩者存在因果關係。

愛吃辣的你，是不是覺得辣得滿頭大汗，嘴巴麻麻的相當有快感呢？一份最新研究發現，辛辣食物可能與記憶力、認知能力衰退有關，但也有專家指出，不能因此推論兩者存在因果關係。

一份最新研究發現，辛辣食物可能與記憶力、認知能力衰退有關。（Upslash@ryanquintal）

這項發表於《Nutrients》期刊上的研究計畫，由南澳大學（University of South Australia）和卡達大學（Jami’at Qatar）合作15年，追蹤4852位中國成年人的飲食習慣，發現每日辣椒攝取量，比對其與記憶力、認知能力表現，兩者呈現負相關。

雖然該研究原文顯示，對比不吃辣的人，「每天吃超過50克辣椒」的人自述記憶變差的風險為兩倍。但新興科技媒體中心博士後研究員陳璽尹表示，研究時採用的是勝算比（Odds Ratio），定義為兩個機率相除的比值，研究原文卻直接簡化為「兩倍風險」，就統計學上不夠精確；此外，該項研究只能證明「吃辣椒」與「認知功能」存在負相關，並無法直接推論出「辣椒攝取過量導致認知功能下降」的因果關係，因此參考價值並不大。

該項研無法直接推論出「辣椒攝取過量導致認知功能下降」的因果關係。（Upslash@veato）

辣椒是世界上常用的香料之一，比起歐洲在亞洲更歡迎，如中國特定地區四川、湖南等地。雖然之前也有研究顯示，辣椒有助加速新陳代謝和減肥，但這份將辣椒攝取量與認知功能聯繫在一起的研究報告，兩者是否真有所關聯，仍有待進一步的研究調查。

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