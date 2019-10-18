20歲大學生10週無月經　發現意外懷孕爆喊　原來她用錯避孕方法！

20歲台灣大學生的小嵐最近兩個月的月經沒有來，一開始以為是面臨期末考壓力太大影響月經，所以不以為意。後來卻有噁心嘔吐，因而到婦產科檢查。醫師一聽完描述，驗了小便，再照超音波，竟然發現她懷孕已經10週了！小嵐瞬間晴天霹靂，嘴裡不可置信地哭喊著，怎麼可能？男朋友從來沒有射精在裡面啊？

非預期懷孕有許多負面影響

其實小嵐這種情況並不少見，奇美醫學中心婦產部主治醫師徐英倫表示，像這樣的非預期懷孕，常常帶來許多負面的影響，包括懷孕女性憂鬱、遭受暴力、胎兒低出生體重、未來能力發展差、增加流產比率等等。不正當的避孕措施，導致非預期的懷孕，實在非婦產科醫師所樂見。

非預期懷孕常常帶來許多負面的影響，包括懷孕女性憂鬱、遭受暴力、胎兒低出生體重、未來能力發展差、增加流產比率等等。（Anh_Nguyen／Unsplash）

結紮手術幾乎百分之百避孕

其實，避孕方式有很多種，徐英倫醫師指出，可以針對每位女性個別的需求來選擇適合的防護措施，但首先須了解各種避孕方式的效果。最有效的方式當然是男性或女性結紮手術，幾乎可以百分之百避免懷孕，但是這項不可逆的避孕方式，一旦選擇，未來可能失去再懷孕的能力。

子宮內避孕器堪稱暫時性的結紮

子宮內避孕器和結紮手術有相近的效果，徐英倫醫師進一步指出，這點是常常被忽略的，更好的是，它可以移除後恢復生育功能，堪稱暫時性的結紮。效果再次一等的是賀爾蒙類的避孕方式，如長期服用的口服避孕藥、事後丸、避孕貼片、避孕環等。

最有效的方式當然是男性或女性結紮手術，幾乎可以百分之百避免懷孕。（Dexter_Chatuluka／Unsplash）

安全期推算法、體外射精、殺精藥失敗率高

徐英倫醫師強調，保險套等物理性的防護措施，便有些許比例的失敗率，大多是源自不正確的使用方式而來。不過，保險套還是比安全期推算法、體外射精、殺精藥等這些方式，有效得多。後三者避孕方式，有著高達25%左右的失敗率，實在不值得信賴。若不想在魚水之歡後，煩惱著非預期懷孕的發生，建議不要使用效果差的避孕措施。

保險套還是比安全期推算法、體外射精、殺精藥等這些方式，有效得多。（健康醫療網授權使用)

諮詢醫師找出最適合避孕法

徐英倫醫師說，保險套除了避孕的好處以外，尚可預防性病的傳播，可說是重要的一項措施。況且可近性高，甚至在便利商店即可購買，算是最容易的避孕方式。然而有些人士感覺行房時保險套會減低快感，不喜使用，便可以考慮賀爾蒙類的口服藥、貼片、甚至子宮內避孕器。口服避孕藥及子宮內避孕器額外還有調經、降低未來卵巢癌、子宮內膜癌的好處，建議和婦產科醫師諮詢利弊，找出最適合的避孕方式。

口服避孕藥及子宮內避孕器額外還有調經、降低未來卵巢癌、子宮內膜癌的好處。（Simone_van_der_Koelen／Unsplash）

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