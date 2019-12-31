【2019全港米線8大賞】最強酸辣麻辣　麗江、石蔭店上榜│米線地圖

《米線地圖》開始至今，記者米少女Ruby不斷在香港「捐窿捐罅」尋找美味米線，一年間已經親身嚐過46間米線小店。趁著年末，就綜合米少女Ruby的經驗，向大家私心推薦幾間米線店！

米線專員Ruby從2018年10月開始至今，周圍去吃不同地區的米線，更跟著不同大學生捐窿捐罅搵小店！經過一年多，除了麻辣湯底、酸辣湯底等常見湯底，又有試過咖哩、喇沙、藥膳等少見湯底。除了皮蛋、豬耳等常見小食，又有嚐過炸雜蟲、黃鱔等少見配料。到底哪間麻辣最麻？哪間的小食最驚艷？一於來個《米線地圖2019大賞》！

米線地圖目標是食勻全港米線！（吳嘉俊攝）

（《開罐》製圖）

【最強酸辣、麻辣湯底大賞】

酸辣、麻辣是最常見的米線湯底，Ruby吃過這麼多間米線，大大話話都吃過起碼二十碗酸辣、麻辣或麻酸辣，印象最深的麻辣、酸辣又是哪一碗？按圖看得獎者！

+ 3 + 2

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【最特別湯底、配料、小食大賞】

除了常見的餐單，今年米少女亦初嚐多款新奇特色湯底、小食！到底Ruby到目前為止吃過最特別的小食、米線配料和湯底是哪一間？按圖看得獎者！

+ 6 + 5 + 4

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【最隱世、最多人排隊大賞】

不少人吃米線都是為了快，所以地點、輪候時間都十分重要！這一年吃過的米線當中，最隱世而美味的米線是哪間？最多人排隊、要輪候最久的又是哪一間？不過這兩間不管要多久時間，都值得大家一試！按圖看得獎者！

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【最青大賞】

近年芫荽熱潮盛行，薯片、百力滋、船麵等都紛紛推出極青芫荽菜式，米線地圖當然都不輸蝕，一於來個「最青大賞」！按圖看得獎者！

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看完之後一定超級想吃米線了吧，大家趕快跟著米線地圖去搵食！以後也要繼續留意米線地圖！