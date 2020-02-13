屯馬綫│啟德站啟用　新蒲崗食玩買一日遊　試室內攀石、釣大頭蝦

港鐵屯馬綫第一期2月14日開通，將會開通顯徑、啟德兩個新站，連接大圍及鑽石山。有新站開幕，《開罐 Opener》就為大家精選新站港鐵啟德站附近有甚麼好玩，並推薦一日遊路綫！

以前新蒲崗只有小巴或巴士可以到達，屯馬綫開通之後，大家就可以從啟德站步行到新蒲崗！新蒲崗有甚麼好吃好玩？跟著Ruby去發掘！

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【第一站】Just Climb 攀石體驗

大家來到Just Climb新蒲崗分店，可以挑戰「抱石」！抱石是攀石的一種，石牆上的石頭有分顏色路綫，大家可以跟著路綫攀爬到頂端。留意返，由於抱石的高度相對較低，所以並不需要用上安全帶，新手Ruby都能徒手攀爬到頂端！

▼▼▼點擊睇下自己做唔做到▼▼▼

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如果只是想試試看，大家可以購入一日門票「全日攀」，每位成人價格為218元，如果你是22歲以下的全日制學生，就可以優惠價198元購入。一日門票可以全日任玩，中途離場吃飯休息後，可以再入場。

留意返，攀石需要適用的攀石鞋，建議在Just Climb另付40元租用合穿的攀石鞋。

【Just Climb】 地址：新蒲崗太子道東706號太子工業大廈地下D室 電話：3561 7868 營業時間：14:00－23:00（星期一至五）、10:00－20:00（星期六、日）

（吳嘉俊攝）

【第二站】金寶冰廳 奶茶一流

金寶冰廳已開業四十年，每一個新蒲崗長大的人都應該有吃過！玩完攀石之後穿過一條街就到達金寶冰廳，來個下午茶醫醫肚！

來到這裡一定要吃特餐，而飲品則以奶茶最為馳名，一試之下果然幼滑帶茶香，來到必試！

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【金寶冰廳】 地址：新蒲崗康強街53號 電話：2320 7684

即釣即煮即食！（吳嘉俊攝）

【第三站】蝦立方休閒娛樂釣蝦場

大家可以在這裡釣淡水大頭蝦，所買的鐘數內，釣到多少蝦都能全部帶走，或選擇在這裡即時叫店家為你煮熟，更有多個煮食方式可以挑選，不過只有鹽燒及清蒸可以免費，其他煮食方式如黃金蝦、胡椒蝦、奶油蝦等等就要另加50元烹調費。這裡的大頭蝦隻隻有膏，Ruby覺得頗高質！

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每支竿按鐘收費，租借時間越長除開價格越平，老闆指，新手多數每小時釣到0－7隻，而新手Ruby一小時內就成功釣到四次，店主都說成績不俗，但同行的攝影師就......一個小時價錢為130元，兩個小時為240元，三個小時為330元，四小時為400元，其後每小時收費為90元，價錢已經包含釣具及釣餌。

【蝦立方休閒娛樂釣蝦場】 地址：新蒲崗大有街3號萬迪廣場8樓D、E室 電話：3565 4233

這裡的Bagel也是十分馳名！（吳嘉俊攝）

【第四站】享樂烘焙 買麵包做手信

享樂烘焙是一對小情侶的結晶品，以小店形式經營，店內自設工場，不時飄出麵包的香味。這裡的麵包吃起來甚煙韌，不少款式都十分罕見，例如冰心麵包、Bagel等，記者試食過之後，最推薦乳酪麵包系列，甜甜酸酸超開胃！

而店內另一個推介，就是Bagel系列，比起正常Bagel多了一分濕潤的感覺，總是怕Bagel口感太乾的人可以一試！十分適合買回家當一日遊的手信，為一日遊劃上句號。

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