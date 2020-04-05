新冠肺炎│宅在家必睇韓劇Top 10　屍戰朝鮮、機智的醫生生活上榜

新冠肺炎COVID-19防疫期間人人求自保，沒事就盡量待在家，但在家很無聊能幹嘛呢？平板、電腦跟手機就是你的好夥伴，追劇追起來啊！

《屍戰朝鮮》第一季去年年初開播後就獲得紐約時報的好評。（《屍戰朝鮮》劇照）

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劇集百百種，不管你是喜歡日韓中美劇，真的追起來保證你會哭著抱怨一天24小時不夠用，而DailyView網路溫度計就要透過《KEYPO大數據關鍵引擎》來替大家介紹近期討論度最高的2020年3至4月的10大新韓劇啦～（點圖放大▼▼▼）

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分析說明：本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2019年03月20日至2020年03月19日，共一年。系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『2020年3-4月韓劇』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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