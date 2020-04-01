台網紅小鄧紫棋蕾菈自爆戀情　公開男友床上影片　網民：愚人節？

台灣網紅蕾菈（Lyla）公開戀情！她日前分享影片，並且揭曉男友是孫生，並說：「沒錯，我們在一起了。真的很希望可以得到大家的祝福。」加上先前早餐照引發議論，網友看完影片好奇「感覺是愚人節……。」

影片中，蕾菈難得下廚做早餐，談到要公開的男友，透露已經「住一起」，但是身邊的友人都不相信，「好像我跟他在一起，大家都不相信。」她到樓上房間叫醒男友，孫生轉身露臉，白色床單還有微紅痕跡，她笑打「那是你昨天愛闖紅燈！」接著兩人一起到樓下用餐，餐桌上有說有笑，討親親見男友嘴唇有蛋，還用手為對方拿下，再把小碎蛋放到自己口中，親密度破表。

蕾菈孫生床上影片逐格睇▼▼▼

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交往1年遲遲不公開，蕾菈表示擔心團員看法，並稱讚孫生看似花心，其實很專情，先前的花邊新聞都是煙霧彈，日前傳出和小網紅張優「火車便當」的緋聞也是找臨時演員的。孫生還說自己改變了「你們都看得見的，這一次」、「感情誰都說不定啦，自然而然」。

孫生日前傳出和小網紅張優「火車便當」的緋聞也是找臨時演員的。（Youtube@ WACKYBOYS 反骨男孩）

由於再過2天就是4月1日愚人節，蕾菈拍片公開戀情，引來網友半信半疑的回應，有人吐槽「這麼早騙人」、「真的假的」、「假的吧！愚人節快樂。」還有人懷疑是假的，「因為沒有出現女兒，女兒是一切，影片也沒有說女兒也很喜歡孫生。」也有人相信「如果是真的 我只能祝福你」、「我一直都有感覺欸，影片裡都會有些肢體接觸，恭喜恭喜。」

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】