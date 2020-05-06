5星酒店劈價　海洋公園萬豪酒店食+住人均$644｜酒店factcheck#9

香港要住五星級酒店，閒閒地要二千蚊一晚，不過近日海洋公園萬豪酒店推出套票，一晚住宿連酒店餐廳二人早晚餐，價格只是1288元（未連加一），晚餐可以揀酒店西式四道菜晚餐或廣東順德七道菜晚餐，不過如果想食西餐都唔係咁易，想知就睇片啦！

朋友聚會、Girls-Talk、情侶拍拖唔知去邊好？酒店的寧靜環境最適合談天放鬆！ 《開罐 Opener》酒店Fact Check第9集，記者Ruby到「香港海洋公園萬豪酒店」，直擊實試酒店最新住宿優惠套票！想知有咩套票包含甚麼？睇內文啦！

【開罐酒店直擊】 🏨 Opener專員Ruby目標是介紹本地酒店最新抵玩優惠，並帶大家直擊酒店房間！ 🏨 題中「#9」代表Ruby已經介紹到第幾間，並非任何排名。 🏨 評分滿分為5粒星，所有評語根據記者當日體驗，價錢及品質評比均以直擊當天為準。

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抵住指數：⭐⭐⭐⭐

這次實試的海洋公園萬豪酒店食+住套票，包一晚住宿及二人晚餐，可以選擇在「Prohibition扒房‧酒吧」享用四道菜晚餐，或「南海小館」享用七道菜晚餐。不過餐廳營業時間就有所不同，扒房只在星期五、六、日及公眾假期營業，而南海小館就天天營業，如果想挑選西餐就要盡量遷就日期。

海洋公園萬豪酒店房間望酒店泳池，望出去景色開揚又靚，裝飾、設計上具海洋公園特色，用上極多魚型圖案，在意想不到的地方都有魚，超似尋寶好有驚喜！記者想拉上窗簾、浴簾時，發現房間內窗簾浴簾使用用遙距控制開關，大家千萬不要像我一樣使用暴力拉扯（心虛）。

景觀超級美！（吳嘉俊攝）

用泰國品牌THANN沐浴用品

套票包免費享用房間內的Nespresso咖啡機及膠囊。雪櫃內有多款飲品，抽屜內也有杯麵、薯片等小食，不過留意返，全部都要收費！而浴室方面，身體護理產品如洗頭水沐浴露等，萬豪酒店使用泰國品牌THANN，香味令人十分放鬆！

因為餐廳有分營業時間，這一次記者就實試南海小館的七道菜晚餐，每位有老火湯、前菜、甜品，而主菜則有龍躉球、咕嚕肉等多款可以挑選，更包炒飯或蝦籽撈粗麵。記者當天與攝影師兩個人其實都吃不完，要打包拎走。

優惠期至2020年5月17日，價錢為1288元未連加一，如果想星期六日入住，要額外加200元，不過想要優惠價格就有點小竅門。近日因應疫情，大家進出需要探熱，而且酒店建議客人在酒店範圍都戴上口罩。

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+ 5 + 4 + 3

打卡指數：⭐⭐⭐⭐⭐

海洋公園房間設計有很多魚型圖案，房間流線型設計而且景觀很美，超有渡假Feel，用作打卡很有特色。

周邊方便指數：⭐⭐

酒店位於海洋公園門口位置，港鐵站一出步行五分鐘就到，前往或離開都很方便，不過周邊就沒有其他商場、食肆等配套。

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+ 6 + 5 + 4

【Ruby溫馨提示注意位】

1. 要注意Prohibition扒房‧酒吧只開星期五至日，而且入內需要穿著Smart Casual服裝。

2. 雪櫃內有多款飲品，旁邊抽屜中也有小食，不過全部要收費。

3. 如果週末入住要加200元附加費。