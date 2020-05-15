究竟是做MT還是打雜？專家教5招分清真假MT計劃防中伏│BetterU#28

管理培訓生計劃（Management Trainee Programme）是不少大學畢業生夢寐以求的工作，不少跨國企業、銀行都會透過管理培訓生計劃，培訓下一任管理層人員，到底市面上這麼多「Management Trainee Programme」，又如何分別真偽？

十八廿二，黃金歲月。不過成人禮後問題天天都多，小至謝師宴如何襯衫化妝靚盡全場，大至讀書出Pool結婚搵理想，全部都無從入手，疑惑一籮籮！ 《BetterU》為各位半熟男女做明燈，我摩卡少女會邀請專家解答疑難，健康美容、校園生活、拍拖好去處統統為你張羅！有疑問即刻電郵至opener@hk01.com，後生仔唔使怕羞！

畢業大軍開始著手搵工，各大企業的管理培訓生計劃（Management Trainee Programme，下稱「MT Programme」）就成為搶手貨，個個都希望透過MT躋身大企業，完成計劃就直接成為管理層！各位Trainee需要在MT培訓的兩三年期間於各部門實習，深入了解公司運作。

明明是MT卻變了接線生？（《未生》劇照）

市面上有不少MT Programme，不過原來不是每一個計劃都是大家想像中美好，有部份是打住「MT」的旗號，招聘實情是打雜一職！摩卡少女請教專門為學生提供搵工資訊、CV資訊的求職顧問平台HKCareers，請他們的求職顧問為大家拆解，教你五招分辨真假MT！

👇👇👇點擊睇MT伏位👇👇👇

+ 8 + 7 + 6

要應徵工作，當然就要好好寫CV！以前摩卡少女我寫CV的時候，總是十分困惑，到底該用甚麼字體？又該怎樣將自己這幾年的經歷擠進一頁紙？小時候考獲鋼琴8級又該不該寫進去？

👇👇👇點擊睇寫CV常見錯誤👇👇👇

+ 5 + 4 + 3

想睇全部畢業生CV錯誤？點擊睇全文👉👉👉【CV常見7大低級錯誤 專家教你突圍 用錯字體都出事！│BetterU#6】