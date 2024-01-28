都市傳說｜6個港人熱門日本景點有戀愛詛咒！東京迪士尼都上榜

日本一直流傳很多離奇都市傳說，雖然大多沒有科學根據，但當中細思極恐的部分才最為人津津樂道。有「港人鄉下」之稱的日本，是每對情侶外遊必到國家，但網上有傳聞指有6個熱門景點，例如港人常去的東京迪士尼，竟然暗藏分手詛咒，一不小心做錯事便會落得悲慘下場！



東京迪士尼樂園是拍拖勝地，不少男女都會選擇在紀念日到此約會，然而打卡熱點的灰姑娘城堡原來隱藏一個極容易中招的分手詛咒！其實日本還有不少類似的分手毒咒地點， 究竟是真是假？

猜猜上面哪一張照片的構圖犯了迪士尼分手禁忌？（「TDR_PR」「Dis_mono」Twitter圖片）

《開罐Opener》整合了日本6個港人情侶最愛去，同時流傳著「到過必分」都市傳說的地方！

【1】井之頭恩賜公園-受詛咒的天鵝船

東京最出名的分手勝地，據說在這裡踩天鵝小船的情侶都不會長久。有傳池邊「弁財天女神」最討厭情侶在她面前放閃，於是落毒咒，單身狗表示非常有共鳴。

【2】海遊館-不幸福的摩天輪

被大阪當地學生稱為約會「必敗之地」，傳聞坐過摩天輪的男女都會分手。網民猜測是燈光問題，夜晚五顏六色的燈打到臉上，同見鬼分別不大，完全不浪漫。

【3】渡月橋-小三幽禁之地

位於京都嵐山，傳說情侶在橋上回頭望就會分手！原來背後有個狗血故事，從前的高倉天皇瞞著老婆偷食，外父一怒之下將小三囚禁在嵐山上，怨念一直留存至今。

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【4】嚴島神社-3位單身女神之怒火

位於廣島的宮島口站，需要乘坐渡輪才能抵達。坊間傳說造訪神社的情侶，會受到供奉的「海之三女神」所詛咒，3位剩女的怨念非同小可！

【5】東京上野公園-愛情小船說翻就翻

上野公園是香港人最愛賞櫻約會勝地之一，不過傳說在「不忍池」划艇的情侶都會分手，所以雖然划艇好似好浪漫，但都是在湖邊影相打卡就好了。

【6】東京迪士尼學園-城堡前自拍要小心

想不到拍拖熱門勝地迪士尼，原來都是傳說級分手雷區。據說情侶在灰姑娘城堡前自拍一定要影到完整城堡外貌，缺少任何一個部分都會受到灰姑娘的分手詛咒！

同場加映：分手元兇是自己 10大情侶間不能開的玩笑😇

「嘢可以亂食，說話唔可以亂講」，熱戀中的情侶更加深明這個道理。有網民在微博上接力分享「#情侶之間哪些玩笑不能開」，以下10大地雷話題，求生慾100分的你又有否差點誤中陣亡？看下圖👇👇👇

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