誓要練成山下智久鎖骨　日本肥仔半年怒減37kg變帥追女神結果是？

開罐
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愛，能改變一個人。你試過為了愛，曾經做過甚麼瘋狂行為嗎？日本有位男生，為了心儀女生的一句說話怒減37kg！

近日日本一位男生於節目《ザ！世界仰天ニュース》分享他成功減肥的勵志故事，由98kg的大胖子，誓要練成山下智久的性感鎖骨，7個月勁減37kg追女神！

《ザ！世界仰天ニュース》節目截圖

中學3年級重達80kg

1998年出生的江原こうき從小就是個小胖子，由於是婆婆照顧的關係，江原的體重有增無減，小學6年級體重就已經達60kg。胖胖的江原最喜歡吃雞蛋，每餐必定有雞蛋，而且有多少他就能吃多少，中學3年級體重已達80kg！

《ザ！世界仰天ニュース》節目截圖

但江原從沒想過減肥，因為胖胖的身型摸上去像軟糖，讓他在女生中很受歡迎。情況一直持續，高峰時期江原最重記錄是98kg！不過當他遇到「命定的女孩」後，江原決心減肥，全因這位女孩的一句話！

《ザ！世界仰天ニュース》節目截圖

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同場加映：日本5招減肥冷知識😍😍😍

減肥期間不能吃零食和飲啤酒是常識，但最近有日本節目邀請到減重專科醫生和專家，竟然指出適量食用朱古力和啤酒有助控制體重，甚至減低正餐的食慾，簡直顛覆了我們對正常減肥的認知！

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