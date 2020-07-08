相愛未必相知！心理學20題神測你對另一半多了解｜拍拖要考牌#38

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《雖然是精神病但沒關係 》劇照

美國心理學家John Gottman研究兩性關係超過40年，人稱「婚姻教父」，據說能在餐廳「偷聽」食客與伴侶的對話, 就能大概估計到二人的關係能否維持下去，而且準確率達83% ！究竟是如何做到？Gottman 研究出獨有的一套理論，透過觀察雙方的面部表情、說話聲線、用字的情緒等，去分析一對情侶的關係親密度。

《雖然是精神病但沒關係 》劇照

其中 Gottman 列出了20條小問題，讓情侶測試一下「你有多了解另一半」。自問老夫老妻的戀人們，甚或已分手想檢討一下原因的「復單者」，都不妨和另一半各自用紙筆寫下答案，之後再計分，看看你們情侶間的親密度。

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每回答一次「是」/ 能知道答案的就獲得一分。15分以上代表二人的關係非常親密，亦很穩固。若得8到14分代表情侶的關係有一定基礎，但注意可能一些地方讓彼此的關係產生裂縫。如得7分以下，即代表你們的關係有嚴重問題，如果你還在意這段關係的話，就要找方法修補。

あるあるbot ‏ @maccha9n

有日本「心水清」的網民指情侶來來去去都只有3大類型，歸納出3種交往模式，分別是「其中一方特別喜歡另一方型」、「互相依賴型」及「和朋友差不多」。又列出6點「能夠長久交往的情侶特點」，快看看你和另一半中了多少項！

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想看交往模式都分3類？網民數6個長久交往的情侶特質｜拍拖要考牌#18全部內容？即按看全文。