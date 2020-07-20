4波鞋品牌網店抗疫價3折起　NB美版990v5減$700　Nike手繪鞋都減

疫情持續惡化，比起外出購物、宅在家中網購較安全！多個運動品牌接連推出網購優惠，如Nike和New Balance均有折上折優惠，折扣高達4折，實行「抗疫價」促銷！想知有甚麼款式值得入手及優惠詳情，即睇下文！

減價中有不少新款和經典款。（Nike、New Balance）

Nike｜減價產品額外8折、正價產品額外9折

即日起起至7月31日，於Nike官網買滿2件或以上標有「買指定產品滿2件可享高達5折優惠」並輸入優惠碼，減價產品可獲額外8折、正價產品可獲額外9折。官網本身有不少減價產品，因此折上折後最多低至4折優惠！如果登記成為Nike會員，全單可免運費，否則需買滿$599才免運，金額不足則需支付$28運費。要注意由於疫情關係，指定區域（彩虹、彩雲、鑽石山、黃大仙、樂富、新蒲崗、慈雲山）上門收派服務將暫時停止。

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New Balance｜折扣貨品額外8折

即日起在New Balance官網買折扣貨品滿$800，輸入優惠碼可享額外8折。全店買滿$500免運費，否則需支付$28，要注意週末或假日不設送貨。大熱款式如574、996、990v5和1500均有減價，當中不少更是一向定價偏高的美版和英版，減幅達$700至$800元。不過同一系列中，不一定所有顏色都有減價，選擇和結帳時就要小心留意！優惠期未有標明完結日期，有興趣要把握時間。

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Foot Locker｜Adidas、Puma低至3折

一向集齊各個品牌的Foot Locker，當中Adidas和Puma有低至3折優惠。款式不及自家品牌官網多，但勝在門檻低，買一對都能享有優惠。另外免運費最低要求只需$300，如不足則收取$70運費。要注意網站沒有寫明優惠期限，隨時完結！

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※ 價錢資料只供參考，一切價錢及條款以網站為準

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