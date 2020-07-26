票選10位「開口跪」歌手級日本男演員　第4名男神曾跟何韻詩合作

日本娛樂圈有不少演而優則唱的實力派演員，演技好之餘，還有一把靚聲。日本網站分享了「擁有最強唱歌實力的男演員」排行榜，網民選出10位「開口跪」日劇男星，每位上榜的男星都是被演戲耽誤了的歌手，有位男神更曾與何韻詩、王心凌合作拍音樂MV，冠軍是米津玄師的音樂好拍檔！

最近日本男演員城田優在音樂節目直播演唱期間，因收到好友三浦春馬死訊而忍不住落淚，場面令人痛心。同時，有網民留意到他的超水準唱功，即使邊哭邊唱，也能全程零走音完成歌曲，紛紛大讚「原來他唱歌這麼好聽！」

（「音樂之日」截圖）

日本演藝界藏著不少演而優則唱的實力派演員，日本網站「エンタメウィークー」發表了最強唱歌實力男演員排行榜，由多位10-40歲網民選出10位「開口跪」的歌手級日劇男星，城田優都有上榜，排名第四的男神更曾與何韻詩、王心凌合作，冠軍是連鬼才米津玄師都認可的人！你猜到他是誰嗎？

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同場加映：日本票選10大英文超強帥氣男星 山下智久不入圍

日本男星山下智久宣布出演HBO Asia的原創劇《The Head》，挑戰全英文台詞演出，帥氣的面孔，加上一口流利英語，真的超迷人！精通多國語言會為演員加分不少，最近就有日本網站票選「英文能力最強的帥氣男演員」，投票結果出人意表，因為山p竟然不在榜上！

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觀看完整排名及全文：日本票選10大英文超強帥氣男星 山下智久不入圍 冠軍在香港出道