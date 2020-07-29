7個行為睇你有無睡眠負債　日本專家4招極速熟睡　飲它竟可助眠

你試過每晚睡覺8－10小時，但早上起床仍然感到渾身無力嗎？如果有，代表你極大可能處於「睡眠負債」！最近有日本節目請來國際權威睡眠專家，分析導致都市人睡眠質素差的7大行為習慣，更傳授了4種簡單的「極速熟睡法」，造福失眠一族！

（節目截圖）

「睡眠負債」是甚麼？

日本綜藝節目《世界一受けたい授業》近日邀請了美國史丹福大學醫學部精神科教授，大學睡眠研究所所長西野精治，以「睡眠負債」去分析導致睡眠質素差的行為與習慣。「睡眠負債」形容睡眠不足猶如借錢負債，令身體健康變差。西野教授提出了7大行為，如果中了4項或以上，代表你已經有「睡眠債」！

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如果你是嚴重「睡眠債主」，不要緊！西野精治向大家傳授了4種超簡單「快速熟睡法」，節目製作組找一位經常失眠、每晚都會驚醒的男嘉賓做試驗，結果他的深層睡眠次數上升，「扎醒」次數由每晚11次降至1次，證明「快速熟睡法」真的有效。只要大家做好以下這4件事，便能提升睡眠質素、晚晚都可以睡個好覺！👇👇詳情往下拉觀看圖片👇👇

（節目截圖）

【1】睡前喝這種飲品能加快入睡！

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【2】睡房冷氣不能低於幾多度？

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【3】對枕頭做一件事即能熟睡！

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【4】超有效「史丹福式」熟睡體操

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同場加映：日本4位心機婊公開14招「線上撩男術」

新冠肺炎疫情持續，大部份人都轉用視像會議的形式，與同事及朋友見面聊天，當中一班心機滿滿的女生，又怎會放過這些線上「撩男」的機會？日本節目找來4位資深綠茶婊，分享她們在疫症期間的曖昧「心機」行為，並親身示範如何用14招讓目標男生成為囊中物！

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