日本票選10大「結婚即心碎」女星　結衣bb深田恭子出嫁男生秒暴動

不少陪伴我們成長的日劇女星們，包括崛北真希、北川景子等，都已經成為人妻。得知女神的婚訊時，粉絲們往往心碎一地。最近有網民票選出10位「她結婚會讓人心碎」的單身女星，其中包括大家最愛的結衣bb、長澤正美、深田恭子，相信她們宣布婚訊的那一天，男生們將會集體崩潰兼暴動！

最近日本投票網站「ランキングー！」請來超過2500名10－30歲的網民進行調查，發表了10位「假如她結婚會讓人心碎」的黃金單身女星排行榜。

（《逃避雖可恥但有用》劇照）

其實榜上多位女星都已經年過30，即使突然閃婚也不足為奇。其中日劇女神新垣結衣、長澤正美、深田恭子等，都是名列前茅的高質單身筍盤，不難想像她們宣布結婚的那天，會有多少男粉絲心碎哭崩！

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同場加映：8位超有錢富二代日星

日本娛樂圈中有不少「富二代」偶像和演員，他們有些來自「名門望族」、亦有些出身「政治世家」，即使放棄演藝事業，也不愁無錢使。有日本網站分享了8個「含住金鎖匙出世」的藝人明星，「嵐」成員櫻井翔的爸爸是官商界重量級人馬、北川景子是日本前首相的親戚？！

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觀看全文：8位超有錢富二代日星 櫻井翔父做副社長、北川景子親戚是前首相