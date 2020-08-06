香港半島董事23歲千金富婆式養貓　3貓有獨立睡房、食拖羅瞓LV袋

半島酒店集團董事的23歲「堅離地」千金Julia，早前在日本節目上公開招募擁有港幣6600億身家的男朋友，其愛錢如命的性格立即惹來網友熱烈討論。最近，她又再次在電視亮相，分享與3隻愛貓共居東京雙層豪宅的日常，貓咪們擁有專屬房間和名牌LV睡牀，只吃最高級食材，奢華程度令人嘆為觀止。

（節目截圖）

23歲的Julia Colfer的父親是半島酒店集團的董事局成員，早前她在日本節目中公開位於香港加多利山5000呎豪宅，並公開招「9兆日圓身家」男朋友，被網民封為愛錢如命的「堅離地」富家女。

（節目截圖）

原來Julia不止愛錢，還是個忠實貓奴。最近，她在日本節目《今夜くらべてみました》，分享與3隻愛貓共居東京雙層豪宅的生活日常，她的貓咪們都擁有專屬房間、只吃高級大拖羅和鰹魚乾，她更豪花港幣數十萬為愛貓添置睡牀，奢華程度令主持人目瞪口呆，紛紛驚呼「我連貓都不如！」

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同場加映：香港半島董事23歲千金豪宅曝光

有錢人的生活總是令人羨慕，讓人不禁想窺探他們的日常。最近，半島酒店集團董事的千金亮相日本綜藝節目，分享在香港和東京的貴族級奢華生活，公開5000呎的香港大宅和東京自住豪華獨立屋。她更在節目上招募男朋友，當她說出擇偶條件時，主持人都大吃一驚表示超不解！

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觀看全文及影片：香港半島董事23歲A0千金豪宅曝光 日本節目徵男友條件嚇窒主持