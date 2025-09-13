一段感情，最怕出現的，就是其中一方「出軌」。雖然明知道出軌是不對的事，但人卻會因為一時的快感和刺激而做出對不起另一半的事。想知道自己和另一半容不容易出軌？即做韓國Facebook專頁「男女生活百科」推出心理測驗！



你是容易出軌的人嗎？／《夫妻的世界》劇照

還是面對誘惑也心如靜水的人？／《雖然是精神病但沒關係》劇照

你對另一半有幾專一？在面對誘惑的時候，你能堅定不移地選擇拒絕，還是會輕易被面前的誘惑吸引而背叛另一半？韓國FACEBOOK專頁「男女生活百科」近日推出一個心理測驗，結果反映你的出軌指數有幾高。

👇👇👇點擊圖片做測試及看結果👇👇👇

心理測驗：看你出軌指數

你因為肚子餓從睡夢中醒來，走進廚房想打開冰箱看看有什麼東西吃。在以下四種食材中，你覺得哪一樣在冰箱中是沒有的？

蔬菜

甜品

肉類

飲品

測驗結果：

選擇1：蔬菜 — 不花心但相對容易被誘惑

蔬菜象徵真誠和教養。你內心認同人類對「出軌」有一定理由和慾望，但實際出軌的機率很低。你不算花心，但一旦受到誘惑，也可能會被吸引。如果你已有另一半，這代表你對對方的真誠度有所不滿。

選擇2：甜品 — 順水而流型

甜品象徵出軌。你表面上看起來像「花心大蘿蔔」，但出軌意識不高，出軌指數屬於普通。你不會主動出軌，屬於順水而流的類型。無論有沒有另一半，你都會以開放的心態去認識異性。不過，這種性格會讓人難以相信你的真誠，一旦遇到心愛的人就要注意自己的行為了！

選擇3：肉類 — 出軌機率很高

肉類象徵性慾。你認為出軌就是發生性關係，因此出軌指數非常高！如果你有另一半，這代表你不太滿意對方的性表現。如果還沒有明確目標，則代表你很想轟轟烈烈地愛一次。你其實處於「睡火山」狀態，隨時都可能爆發！

選擇4：飲品 — 出軌機率幾乎為零

飲品象徵對愛情的渴望。你基本上不會出軌。如果你已有另一半，這代表你對對方開始冷淡了；如果你還沒有另一半，則代表你現在非常渴望愛情。切記別為了填補空虛，而勉強和一個自己不喜歡的人在一起！

