出軌心測｜誰抵不住誘惑？韓國超準心理測驗 反映你的出軌指數
撰文：珍露姐姐
出版：更新：
一段感情，最怕出現的，就是其中一方「出軌」。雖然明知道出軌是不對的事，但人卻會因為一時的快感和刺激而做出對不起另一半的事。想知道自己和另一半容不容易出軌？即做韓國Facebook專頁「男女生活百科」推出心理測驗！
你對另一半有幾專一？在面對誘惑的時候，你能堅定不移地選擇拒絕，還是會輕易被面前的誘惑吸引而背叛另一半？韓國FACEBOOK專頁「男女生活百科」近日推出一個心理測驗，結果反映你的出軌指數有幾高。
👇👇👇點擊圖片做測試及看結果👇👇👇
心理測驗：看你出軌指數
你因為肚子餓從睡夢中醒來，走進廚房想打開冰箱看看有什麼東西吃。在以下四種食材中，你覺得哪一樣在冰箱中是沒有的？
蔬菜
甜品
肉類
飲品
測驗結果：
選擇1：蔬菜 — 不花心但相對容易被誘惑
蔬菜象徵真誠和教養。你內心認同人類對「出軌」有一定理由和慾望，但實際出軌的機率很低。你不算花心，但一旦受到誘惑，也可能會被吸引。如果你已有另一半，這代表你對對方的真誠度有所不滿。
選擇2：甜品 — 順水而流型
甜品象徵出軌。你表面上看起來像「花心大蘿蔔」，但出軌意識不高，出軌指數屬於普通。你不會主動出軌，屬於順水而流的類型。無論有沒有另一半，你都會以開放的心態去認識異性。不過，這種性格會讓人難以相信你的真誠，一旦遇到心愛的人就要注意自己的行為了！
選擇3：肉類 — 出軌機率很高
肉類象徵性慾。你認為出軌就是發生性關係，因此出軌指數非常高！如果你有另一半，這代表你不太滿意對方的性表現。如果還沒有明確目標，則代表你很想轟轟烈烈地愛一次。你其實處於「睡火山」狀態，隨時都可能爆發！
選擇4：飲品 — 出軌機率幾乎為零
飲品象徵對愛情的渴望。你基本上不會出軌。如果你已有另一半，這代表你對對方開始冷淡了；如果你還沒有另一半，則代表你現在非常渴望愛情。切記別為了填補空虛，而勉強和一個自己不喜歡的人在一起！
同場加映：精神年齡心理測驗
+17
點擊原文查看結果：【韓國神準心理測驗 10條問題測出精神年齡 你是9歲還是55歲？】
